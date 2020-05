Citroën met en ligne un troisième épisode retraçant le programme Citroën Advanced Comfort conçu pour guider la conception des véhicules Citroën vers un typage de confort unique, véritable signature de la Marque.

La notion de confort a toujours été au cœur des modèles de Citroën, depuis plus de 100 ans et la clé de voute du développement des modèles actuels, le programme Citroën Advanced Comfort est une approche globale, moderne et multi-sensorielle du confort, qui pense l’habitacle comme l’aménagement d’un intérieur de maison. Son objectif est de rendre chaque trajet à bord d’une Citroën aussi confortable que dans son salon. Il repose sur 4 piliers majeurs que sont le confort de roulage pour se sentir comme dans un cocon, le confort de vie pour un intérieur pratique et fonctionnel, le confort d’usage avec des technologies intuitives pour se simplifier la vie et le confort d’esprit pour vivre une ambiance chaleureuse et lumineuse, avec chaque chose à sa place.

DES VOLANTS INNOVANTS

Pour Citroën, le confort d’usage se traduit par des habitacles conviviaux, associés à des technologies intuitives et faciles d’utilisation. Dans le secteur de l’automobile, la technologie ne cesse de gagner de l’importance, parfois au détriment de la convivialité, ce qui n’est pas le cas avec Citroën, qui n’a de cesse d’appliquer les nouvelles technologies au service de la facilité d’utilisation, pour accroître le confort.

Réduire le stress et la fatigue de conduite est depuis longtemps l’un des premiers objectifs de Citroën. Citroën est convaincu que le confort véritable consiste à alléger la charge mentale de la conduite, domaine dans lequel la Marque a toujours cherché à innover. Cela fait des décennies que Citroën inscrit le confort au cœur de la conception de ses véhicules, en révolutionnant deux éléments essentiels : le volant et le tableau de bord.

En proposant un nouveau concept de volant dans les premières années du XXIe siècle, le volant à moyeu fixe de C4, décliné également sur C4 Picasso et C5, Citroën a fait figure de pionnier. Avec l’arrivée massive des technologies embarquées qui ont parfois tendance à encombrer les tableaux de bord, beaucoup de constructeurs se sont mis à installer les commandes sur le volant. La conception de Citroën reposait autour d’un moyeu central fixe, doté de commandes directement accessibles. Alors que les commandes des autres constructeurs tournaient avec le volant, celles de Citroën restaient fixes, quelle que soit la position du volant, les rendant plus visibles et plus faciles à utiliser. Cette innovation répondait aussi aux exigences strictes en matière de sécurité imposée par la législation relative aux impacts et aux airbags.

Citroën se servit également du volant pour introduire une autre innovation : les fameux phares pivotants, inaugurés sur DS en 1967, qui facilitent la conduite de nuit en éclairant mieux la route. Plus tard, sur SM, deux des six phares à réglage hydraulique faisaient de même. Ces phares se présentent sous la forme de « phares intelligents » dans nos modèles d’aujourd’hui, même s’ils ont été introduits par Citroën il y a longtemps pour améliorer le confort d’usage de ses modèles vedettes.

Aujourd’hui encore Citroën poursuit cette volonté d’améliorer la visibilité nocturne au service de la sécurité en proposant la commutation automatique des feux de route sur la majorité de sa gamme.

INSTRUMENTATION ET INNOVATION

Des commandes ergonomiques avancées et une conception innovante du tableau de bord attestent à leur manière de l’engagement continu de Citroën envers la fonctionnalité, par l’intégration des technologies dans le but d’améliorer le confort du conducteur.

GS, GSA, CX et BX étaient dotées de commandes révolutionnaires, ergonomiques, faciles d’accès depuis le volant. Les modèles ultérieurs de GSA et Visa introduisirent quant à eux le comodo satellite, en regroupant toutes les principales commandes au bout des doigts du conducteur, lui permettant de rester concentré sur sa conduite et de ne pas lâcher le volant.

CX inaugura l’utilisation de plastiques injectés moulés pour unifier le design entre le tableau de bord, la console et la garniture des portes. Une surprenante lunule en forme de soucoupe volante regroupait les commandes en forme de demi-lune autour du volant. La lunule, totalement inédite, avait été dessinée par le sculpteur, designer et artiste Michel Harmand, qui influença le design Citroën des années 1960 jusqu’aux années 1980. À l’époque, elle incarnait un nouveau summum en matière de confort d’usage. Reprise dans d’autres modèles de Citroën, cette innovation a également été imitée par d’autres constructeurs automobiles. Les planches de bord ont pu connaître de nombreuses évolutions par l’adoption des nouvelles technologies d’injection et de moulage des matériaux plastiques dans les années 1980 et 1990.

CX était également dotée d’un compteur de vitesse lumineux unique à rouleaux, qui faisait apparaître un affichage grossi de la vitesse de la voiture dans une fenêtre face au conducteur. Cela permettait au conducteur de voir plus facilement et plus rapidement la vitesse à laquelle il roulait, sans avoir à passer par une aiguille traditionnelle sur un cadran.

BX, lancée en 1982, représentait une nouvelle étape en matière de design, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Près de 20% de la carrosserie de BX était faite en plastique, et l’habitacle présentait une architecture en plastique injecté avec des commandes et des leviers accessibles du bout des doigts. Avec BX Digit en 1985, Citroën inaugurait le premier tableau de bord à affichage numérique. Ce fut en effet le premier modèle au monde à offrir une instrumentation numérique. En se servant de l’usage comme moyen de renforcer le confort, BX Digit fut le véritable précurseur des tableaux de bord numériques d’aujourd’hui.

INTÉGRATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

L’engagement de Citroën vis-à-vis du confort d’usage se retrouve dans l’agencement astucieux des commandes sur la planche de bord et dans l’habitacle. On compte parmi les innovations fonctionnelles de Citroën le fait d’intégrer parfaitement les nouvelles technologies afin d’aider le conducteur et d’améliorer le confort et la praticité. Le développement et l’intégration de la technologie dans les habitacles des véhicules Citroën prennent leur source dans les décennies d’expérience et de savoir-faire de la Marque en la matière.

Après les premiers modèles de la Lunule, C6 proposa le premier affichage tête haute, projetant sur le pare-brise des informations essentielles pour en faciliter la lecture. Depuis, cette fonction figure dans beaucoup de modèles plus récents, tels SpaceTourer et le récent SUV C3 Aircross. Citroën démocratisa le combiné entièrement numérique sur Xsara Picasso, dont le concept a depuis été perfectionné sur de nombreux modèles. Aujourd’hui, C4 SpaceTourer est doté d’un tableau de bord numérique de 12 pouces, qui affiche les informations de manière fonctionnelle et confortable.

La simplicité est au cœur des IHM (Interfaces Hommes-Machine) qui sont désormais présentes sur les modèles actuels de la Marque. Les écrans tactiles connectés reprennent les fonctionnalités des smartphones. Ils connectent le conducteur et les passagers au monde extérieur, au moyen d’un dispositif facile d’utilisation dupliquant les applications du smartphone grâce aux technologies MirrorLink, Apple CarPlay et Android Auto.

Épisodes précédents :

L’histoire du confort Citroën (I) : Le confort de roulage

L’histoire du confort Citroën (II) : Le confort de vie

Campagne de sensibilisation

Citoyen avant tout, le site accompagne ses articles avec un rappel des gestes basiques à suivre pour éviter la propagation du Covid-19 (Coronavirus). Et n’oubliez pas de limiter vos déplacements au maximum et de rester chez vous.