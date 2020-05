L’histoire du confort Citroën (II) : Le confort de vie

Citroën met en ligne un second épisode retraçant le programme Citroën Advanced Comfort conçu pour guider la conception des véhicules Citroën vers un typage de confort unique, véritable signature de la Marque.

La notion de confort a toujours été au cœur des modèles de Citroën, depuis plus de 100 ans et la clé de voute du développement des modèles actuels, le programme Citroën Advanced Comfort est une approche globale, moderne et multi-sensorielle du confort, qui pense l’habitacle comme l’aménagement d’un intérieur de maison. Son objectif est de rendre chaque trajet à bord d’une Citroën aussi confortable que dans son salon. Il repose sur 4 piliers majeurs que sont le confort de roulage pour se sentir comme dans un cocon, le confort de vie pour un intérieur pratique et fonctionnel, le confort d’usage avec des technologies intuitives pour se simplifier la vie et le confort d’esprit pour vivre une ambiance chaleureuse et lumineuse, avec chaque chose à sa place.

CONFORT DE VIE : UN INTERIEUR PRATIQUE ET FONCTIONNEL

ESPACE A BORD ET MODULARITE

Le confort Citroën s’exprime également par les notions de praticité et de polyvalence, qui permettent de rendre la conduite et le voyage encore plus agréables. Plus une voiture est facile à vivre au quotidien, plus elle est agréable et confortable pour ses occupants. La mise au point de voitures qui procurent le maximum de confort de vie est une préoccupation constante dans l’histoire de Citroën.

Depuis longtemps, Citroën souligne les avantages d’un habitacle spacieux et modulable, et d’espaces de rangement bien conçus et astucieux. En 1923, Type B2 offrait aux acheteurs le choix entre plus de sièges ou une plus grande capacité de bagages, offrant ainsi un habitacle modulable et pratique. Type C3 « Torpédo » était une biplace pourvue d’un troisième strapontin aménagé derrière le conducteur, pour pouvoir ainsi transporter plus de bagages ou plus de passagers en fonction des besoins. En 1924, la version Trèfle, une nouvelle configuration à trois places, fut introduite, le troisième siège étant monté en milieu d’habitacle derrière les deux sièges avant, entouré de zones de rangement de part et d’autre.

Pendant les années 1930 et par la suite, Traction Avant offrait différents agencements de sièges. Elle se déclinait notamment dans un modèle sept places à empattement long et dans une variante à porte arrière à hayon, qui fut peut-être la première berline à hayon de série au monde.

Même 2CV, véhicule essentiel par excellence, était dotée d’avancées techniques au niveau de sa suspension, de sa fabrication et de son habitacle modulable. Avec ses sièges amovibles, un toit ouvrant, son plancher plat et un coffre extensible, 2CV est la voiture qui lança la tendance d’un agencement fonctionnel de l’habitacle, il y a 70 ans.

DS comme CX furent proposées en carrosseries break, offrant un maximum de confort de vie grâce à des agencements de sièges astucieux, bien avant les tendances plus récentes des voitures à six ou sept places. La version familiale de CX était unique dans sa catégorie et les concurrents mirent des années à la rattraper.

Citroën a également produit une série de concept car uniques présentés lors de salons, résolument axés sur le confort de vie, et dont Citroën Karin de 1980 en est le parfait exemple. Ce modèle à trois places de forme pyramidale, fabriqué dans des matériaux composites, affichait de nouvelles idées de rangement, des sièges moulés et des commandes autour du combiné et sur le volant, à portée de doigt. Autant d’idées qui se sont maintenant généralisées dans les voitures de production de Citroën.

Lire aussi : L’histoire du confort Citroën (I) : Le confort de roulage

Plus récemment, l’attention s’est tournée vers la science de l’ergonomie et l’intégration d’aménagements fonctionnels. Les Citroën ont toujours été appréciées par les familles en raison de l’importance accordée à cet aspect fonctionnel : les familiales polyvalentes figurent parmi les modèles les plus vendus du constructeur ces dernières années. Les véhicules Citroën ont réussi à innover sur cet aspect : sièges amovibles, rabattables, escamotables, dossiers arrière inclinables, jusqu’à même compter des sièges avant pivotants.

Tandis que les plus gros modèles du constructeur ont offert huit, voire neuf places avec des possibilités d’aménagement variées, les modèles plus petits, comme ZX ou C2, sont dotés de sièges arrière qu’il est possible d’avancer ou de reculer pour aménager davantage de place soit pour les passagers, soit pour les bagages. Fait rare dans une petite voiture, C2 offrait également des sièges inclinables pour les passagers à l’arrière.

Pour faciliter la vie à bord, les modèles Citroën offrent une modularité poussée et ingénieuse, renforçant l’espace à bord généreux, avec notamment :

3 sièges rang 2 individuels coulissants, escamotables et inclinables sur C4 SpaceTourer, Grand C4 SpaceTourer et SUV C5 Aircross,

3 sièges rang 2 individuels escamotables sur Berlingo,

2 sièges rang 3 escamotables sur Grand C4 SpaceTourer,

sur Grand C4 SpaceTourer, La banquette arrière inclinable, fractionnable et coulissante en 2 parties sur SUV C3 Aircross,

La possibilité de mettre en tablette et de déposer les sièges rang 3 sur Berlingo,

La possibilité de mettre en tablette et de déposer les sièges rang 2 et rang 3 sur SpaceTourer,

La possibilité d’obtenir un plancher plat quand les sièges arrière sont rabattus ou déposés sur SUV C3 Aircross, C4 SpaceTourer, Grand C4 SpaceTourer, SUV C5 Aircross, Berlingo et SpaceTourer,

La possibilité de mettre en tablette le siège passager pour transporter des objets particulièrement longs sur SUV C3 Aircross, C4 SpaceTourer, Grand C4 SpaceTourer, Berlingo et SpaceTourer.

ESPACES DE RANGEMENT

Citroën a souvent été amené à imaginer des solutions innovantes quant à l’aménagement de l’habitacle, pour répondre aux besoins des familles modernes. Qu’il s’agisse de zones de dépose d’objets, de tiroirs sous les sièges, de grandes boîtes à gants ou de bacs de rangement aménagés dans le pavillon comme dans un avion, les concepteurs Citroën parviennent toujours à prévoir un petit plus en matière de rangement.

Citroën n’a jamais manqué d’imagination pour réinventer l’intérieur de l’habitacle, s’inspirant souvent de solutions proposées dans les concept cars exposés au public lors des salons automobiles. La convivialité, thème de prédilection de la Marque, se manifeste sous la forme de sièges pivotants pour monter et descendre plus facilement, de compartiments cachés, ou de planches de bord dotées de plateaux et de rangements amovibles.

Alors qu’en 1923, Type C offrait déjà des petits rangements, d’autres modèles Citroën interprétèrent cette idée en proposant des solutions astucieuses. S’inscrivant directement dans cette filiation, 2CV était dotée d’un espace de chargement entièrement adaptable pour plus de praticité. Karin, concept car exposé au salon de Paris en 1980, était dotée de compartiments extractibles dans les portes. CX était dotée d’un grand plateau au niveau du tableau de bord, tandis que XM, et de nombreuses autres Citroën depuis, était équipée d’une boîte à gants à ouverture vers le haut pour un accès aisé, face au passager. Les modèles GS plus tardifs étaient disponibles avec une boîte à gants amovible, qui pouvait être montée sur le tableau de bord ou les portes, ou même servir de porte-documents. Plus tard, en 2003, C2 inaugura le hayon qui s’ouvre en deux parties, une première dans sa catégorie. Un petit compartiment était aménagé à l’intérieur de la partie inférieure du hayon pour y contenir des objets de petite taille et les empêcher de rouler dans le coffre.

Présenté en avant-première par un trio de concepts révélés au salon de l’automobile de Paris de 1996, Berlingo marqua le début d’un nouveau niveau en matière de rangement. Ces 3 concept cars, le Coupé de Plage, la Berline Bulle et le Grand Large, avaient pour but de mettre en exergue l’espace de chargement de matériel de sport (comme des planches de surf ou des skis) et des intérieurs imaginés pour la famille avec des rangements modulables dans l’habitacle. A sa commercialisation, Berlingo, dont le modèle de production s’inspirait de la version Grand Large, inaugurait le rangement « Modutop » au plafond. Le Modutop augmentait de 170 litres la capacité de rangement pour tous les passagers, parfait pour y loger toutes les affaires dont une famille peut avoir besoin pour ne pas s’ennuyer pendant de longs trajets.

On retrouve encore aujourd’hui sur la gamme actuelle :

Le Modutop amélioré sur Berlingo, un ensemble de rangements de pavillon incluant une grande arche translucide accessible pour tous les passagers et un coffre de pavillon arrière,

amélioré sur Berlingo, un ensemble de rangements de pavillon incluant une grande arche translucide accessible pour tous les passagers et un coffre de pavillon arrière, La boîte à gants Top Box sur C4 Cactus et Berlingo, généreuse et dotée d’une ouverture large, idéalement positionnée face au passager avant,

sur C4 Cactus et Berlingo, généreuse et dotée d’une ouverture large, idéalement positionnée face au passager avant, Les rangements de planche de bord , au dessus de l’écran central et face au passager avant sur SpaceTourer,

, au dessus de l’écran central et face au passager avant sur SpaceTourer, Le large rangement sous l’accoudoir central avant de SUV C5 Aircross,

avant de SUV C5 Aircross, Le grand rangement de console centrale sur C4 SpaceTourer et Grand C4 SpaceTourer.

