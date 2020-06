En cette période de crise, Groupe PSA réaffirme l’importance stratégique d’un partenariat gagnant-gagnant avec ses fournisseurs lors des Trophées Fournisseurs 2020 qui se sont déroulés le 10 juin en visioconférence depuis Poissy.

En 2020, le Groupe PSA a distingué l’excellence des résultats fournisseurs obtenus dans 8 catégories :

« Trophée Quality First »

GARRETT est récompensé pour ses réalisations et son engagement en termes de développement industriel et de production en répondant aux exigences Qualité du Groupe PSA.

« Trophée Compétitivité »

FUYAO et EBERSPȀCHER ont reçu ce trophée qui récompense les fournisseurs pour leurs performances exceptionnelles en matière d’économies (commerciales, process, techniques, logistiques…) et leurs propositions pour 2020 d’un portefeuille de réductions des coûts en ligne avec les objectifs du Groupe PSA.

« Trophée Management des Programmes »

CEFA est récompensé pour ses performances en termes de qualité des livrables, respect du planning, maîtrise de la dérive des coûts, management de projet, réussite des lancements et expertise technique.

« Trophée Innovation Produits & Services »

EKIMETRICS a reçu ce trophée qui récompense ses capacités à proposer des solutions techniques en rupture et de nouveaux services créateurs de valeur.

« Trophée Performance de l’Après-Vente »

MISFAT et LPR sont récompensés pour leurs performances exceptionnelles en matière de qualité, de service et d’économies dans les domaines des Pièces de Rechange d’Origine et Multimarque.

« Trophée Performance de l’Equipement Industriel et des Prestations de Services »

CBWEE et EDF ont reçu ce trophée en récompense de leurs performances en termes de service et de qualité, de coût, de tenue des délais et de réactivité.

« Trophée Responsabilité Sociale et Environnementale »

CAP GEMINI et ATOS sont récompensés pour leurs actions remarquables selon 4 critères : performances environnementales, sociales, en matière d’éthique et maitrise de la chaine de sous-traitance. La performance est évaluée par un prestataire mandaté par le Groupe PSA, sur la base d’un questionnaire, reprenant les exigences internationales en matière de Développement Durable.

Le « Trophée Spécial du Président » est décerné à MICHELIN pour son engagement et sa capacité à proposer des solutions innovantes et en rupture, à surmonter les défis et à anticiper les changements dans un esprit d’amélioration continue.

Parallèlement à ces trophées, Jean-Philippe Imparato, directeur de la Marque Peugeot, a également tenu à remercier et mettre à l’honneur 6 fournisseurs de la nouvelle Peugeot 208 élue « Voiture de l’année 2020 » : SIMOLDES, POLMOTORS, TREVES, REGAL, DICASTAL et SUMITOMO. Cette victoire collective de la nouvelle PEUGEOT 208 a une teneur particulière car elle signe la 6ème PEUGEOT élue « Car of the Year » depuis la création du prix en 1964. Avant elle, les PEUGEOT 504, 405, 307, 308 et 3008.

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, a conclu en rappelant que la crise sanitaire que nous traversons doit se transformer en opportunité pour renforcer nos liens avec nos fournisseurs afin de bâtir une industrie automobile plus verte, innovante et solide. Il a également insisté sur les attentes fortes du Groupe PSA vis-à-vis de ses partenaires en termes de qualité, coûts et respect des délais pour surmonter et gagner, ensemble, le défi de la relance de la filière automobile.

