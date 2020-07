Les 4 générations de la Seat Leon, toutes créées à Barcelone, racontent une histoire d’innovation qui s’étend sur plus de 20 ans.

Chacune des quatre générations de la SEAT Leon a été en avance sur son temps, tout en conservant le même ADN au long de ses plus de 20 ans de carrière. Conçues, développées et créées à Barcelone, elles partagent toutes la même essence et ont toujours été un pilier de la marque. Et avec plus de 2 millions d’unités vendues à date, sa légende ne cesse de grandir. « C’est le modèle qui a permis à SEAT de s’imposer sur l’échiquier mondial de l’industrie automobile grâce à son design, sa technologie et sa qualité », déclare Isidre López, Responsable de la collection de Voitures Historiques de SEAT.

Une 1ère génération (1999) aux débuts impressionnants

Conçue par Giorgetto Giugiaro, la première Leon a marqué l’entrée de SEAT dans le segment des voitures compactes. « La première Leon était déjà un modèle innovant et doté d’un design avec beaucoup de personnalité » préciseIsidre López. « Elle apportait du neuf en matière de technologie et de qualité » ajouteJosé Miguel Royo, Chef de projet Développement de Châssis chez SEAT. La Leon a été un modèle pionnier dans de nombreux domaines : la première voiture de la marque à être produite simultanément dans deux usines (Bruxelles et Martorell), qui disposait de quatre roues motrices et d’une boîte de vitesses à six rapports. Et grâce à ses 180 ch, elle fut aussi la première à dépasser les 150 ch. « C’était un modèle supérieur à tout ce qui était disponible jusqu’alors, grâce à sa carrosserie entièrement galvanisée (pour la protéger de la corrosion et améliorer son apparence), mais aussi avec des innovations telles que l’ouverture automatique de la trappe à essence qui était une caractéristique très sophistiquée à l’époque » ajoute Michael Geue, le Responsable du Développement Structurel et Anticorrosion chez SEAT.

Une 2ème génération (2005) au design innovant et sportif

Walter Da Silva a donné son design avant-gardiste à la deuxième génération. « Elle a révolutionné un segment traditionnellement classique, avec un design extérieur présentant ses parois latérales emblématiques ou encore les poignées de porte arrière encastrées qui lui donnaient l’apparence d’un modèle à trois portes », explique José Miguel. Engagée dans la compétition World Touring Car Championship (WTCC), la deuxième génération de Leon a remporté quatre titres mondiaux des constructeurs et des pilotes en 2008 et 2009. « Ce fut un exploit majeur, surtout pour une compacte car l’absence de coffre était très pénalisant sur le plan aérodynamique », explique Isidre López.

Une 3ème génération (2012) de style et de qualit

Déjà présentée sous la direction d’Alejandro Mesonero-Romanos à la tête du département Design, la troisième génération affiche un look plus sophistiqué. « Son design est 100% SEAT, n’importe quel conducteur est capable de reconnaître immédiatement une Leon de troisième génération dans son rétroviseur » souligne Isidre López. Et c’est en partie grâce aux feux diurnes à LED. En effet, il s’agit de la première compacte dotée de la technologie Full LED. De plus, les niveaux de finition de la troisième génération de Leon était plus nombreux que sur les versions précédentes afin de satisfaire un public plus exigeant. « Nous avons atteint un niveau de qualité très élevé, qu’il s’agisse des matériaux ou du bruit généré par l’ouverture et la fermeture des portières, sans oublier l’intérieur » déclare José Miguel Royo. « Tout le monde parlait de la Leon, nous avons commencé à gagner de nombreux comparatifs ce qui nous a rendus extrêmement fiers » se souvient Michael Geue. De plus, ce fut la première Leon à proposer des variantes 5 portes, SC (3 portes) et ST (familiale).

4ème génération (2020), la SEAT la plus avancée technologiquement

S’il est une chose qui caractérise la nouvelle Leon, c’est bien le saut technologique sans précédent qu’elle représente : c’est non seulement le premier véhicule entièrement connecté de la marque, mais elle est innove également en termes de sécurité et d’éclairage. Le tout avec un design signé Alejandro Mesonero-Romanos, qui lui confère une plus grande présence et plus de caractère tout en conservant son essence sportive. José Miguel Royo souligne son intérieur : « C’est de loin la plus désirable pour tout utilisateur averti ». « Elle est tout simplement spectaculaire, elle a réussi à surpasser la Leon de troisième génération qui est pour moi l’une des meilleures voitures de l’histoire de SEAT » ajoute Isidre López. En outre, il s’agit du premier véhicule de la marque à être proposé avec cinq motorisations différentes (essence, diesel, gaz naturel comprimé, hybride légère et hybride rechargeable), offrant ainsi le plus large choix possible afin de répondre aux attentes et aux besoins de n’importe quel conducteur. « Ce sera une référence » conclut Michael Geue.

