La Cour d’Alger a reporté, mercredi, le verdict du procès en appel de Mourad Oulmi, poursuivi dans l’affaire liée au montage automobile, au 10 octobre prochain.

Le Collectif de défense s’est absenté à l’audience suite à la décision du Barreau d’Alger de boycotter les audiences et le travail judiciaire pendant une semaine.

Sont poursuivis dans cette affaire, d’anciens ministres, à leur tête, les anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, à l’encontre desquels, une peine de 15 ans de prison ferme avait été requise, tandis qu’une peine de 10 ans de prison assortie d’une amende de 2 millions de Da avait été requise à l’encontre de l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi. Une peine de 15 et 12 ans de prison ferme avait été requise respectivement contre Mourad Oulmi, patron du groupe Sovac, et Khidher Oulmi. Une peine de 3 ans de prison ferme avec une amende d’un million de DA avait été requise contre l’ex-PDG du Crédit populaire algérien (CPA, Omar Boudiab) et des cadres de la banque et du secteur de l’industrie, impliqués dans l’affaire. Il avait été aussi demandé la saisie des biens et le gel des activités des entreprises (personnes morales) impliquée dans l’affaire avec une amende de 32 millions de DA pour chacune.

Les accusés sont poursuivis dans l’affaire Sovac pour les chefs d’accusation en lien avec la corruption, notamment blanchiment d’argent, corruption, abus de pouvoir et pressions sur des fonctionnaires publics pour l’obtention d’indus avantages.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.