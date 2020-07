Le Tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) a décidé mercredi après-midi de reporter à lundi prochain l’audience du procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, à la demande de sa défense.

La défense de l’accusé a également demandé au tribunal de “réunir les conditions appropriées à l’audience, notamment face à l’expansion de l’épidémie de coronavirus”.

L’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation en lien avec la corruption, dont l’obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics en violation de la législation.

Plusieurs responsables et anciens ministres sont également poursuivis dans ces affaires dont les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les anciens ministres de l’Industrie et des Mines, Abdesslam Bouchouareb, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub, l’ancien ministre du Commerce, Ammar Benyounès, l’ex-ministre des Transports, Abdelghani Zaalane, ainsi que d’anciens walis, dont l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

