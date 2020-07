Le Groupe Volkswagen annonce la démission du président de Skoda, Bernhard Maier, et ce à partir du 31 juillet.

Nommé président du conseil d’administration de Skoda en novembre 2015, Bernhard Maier quittera ses fonctions le 31 juillet, son successeur sera annoncé lors de la réunion du conseil d’administration de Skoda en août 2020.

Sous sa coupe, les principaux aspects de la réorientation de l’entreprise dans le cadre de la stratégie 2025+ ont été les domaines de l’électromobilité, de la numérisation et de la connectivité, de nouveaux services de mobilité et la mise en œuvre d’une vaste campagne de produits pour la marque. Sous la direction de Maier, Skoda a introduit de nouveaux modèles importants tels que KODIAQ, KAROQ, KAMIQ et SCALA, a développé le premier modèle conçu uniquement comme un véhicule électrique, a augmenté les ventes à environs 1,3 million de véhicules par an et a atteint des chiffres records de ventes et de résultat d’exploitation.

«Bernhard Maier est l’un des managers automobiles les plus expérimentés de le groupe Volkswagen. Dans son rôle de président du conseil d’administration de Skoda AUTO, il a apporté une contribution extraordinaire à l’amélioration de l’image de marque. Ses années chez ŠKODA sont parmi les plus réussies des 125 ans d’histoire de l’entreprise. Je tiens à remercier Bernhard Maier pour cette année et presque deux décennies particulièrement réussies, d’abord chez Porsche puis chez Skoda», a déclaré le président du directoire du groupe Volkswagen et président du conseil de surveillance de Skoda Auto, Herbert Diess.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.