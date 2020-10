Fiat Chrysler Automobiles et le Groupe PSA annoncent la composition du Conseil d’Administration de Stellantis, la nouvelle société qui résultera du regroupement de leurs activités respectives.

Conformément aux termes de leur accord de rapprochement, annoncé le 18 décembre 2019, le Conseil d’Administration de Stellantis sera composé de 11 membres, la majorité des Administrateurs non exécutifs étant indépendante. Les administrateurs indépendants sont issus d’horizons professionnels diversifiés et apporteront des perspectives et des expériences significatives et pertinentes, en ligne avec l’esprit dynamique et innovant qui caractérise la création de cette nouvelle entreprise.

Dans le contexte d’une nouvelle ère de la mobilité, ils aideront Stellantis à tirer pleinement parti de ses forces et moyens uniques, dans le but de créer davantage de valeur pour toutes ses parties prenantes.

FCA et son actionnaire de référence Exor ont nommé 5 membres (dont John Elkann en tant que Président) et Groupe PSA et deux de ses actionnaires de référence (EPF/FFP et BPIfrance) ont nommé 5 membres (dont l’Administrateur Indépendant senior et le Vice-Président). Carlos Tavares, qui occupera la fonction de Chief Executive Officer de Stellantis, siègera également au Conseil.

La composition complète du Conseil de Stellantis sera la suivante et sera soumise aux votes de l’Assemblée Générale des actionnaires :

John Elkann (Président),

Robert Peugeot (Vice Président)

Henri de Castries (Administrateur Indépendant Senior)

Andrea Agnelli (Administrateur Non-Executif)

Fiona Clare Cicconi (Administrateur Non-Executif)

Nicolas Dufourcq, (Administrateur Non-Executif)

Ann Frances Godbehere, (Administrateur Non-Executif)

Wan Ling Martello (Administrateur Non-Executif)

Jacques de Saint-Exupéry, (Administrateur Non-Executif)

Kevin Scott (Administrateur Non-Executif),

Carlos Tavares (Chief Executive Officer)

La réalisation du projet de fusion devrait avoir lieu d’ici la fin du premier trimestre de 2021, sous réserve des conditions préalablement convenues pour la conclusion de l’accord de rapprochement.

