Le Groupe Renault et Google Cloud s’associent pour accélérer la digitalisation des usines et de la chaîne logistique du constructeur.

Groupe Renault et Google Cloud annoncent, ce jour, un nouveau partenariat visant à partager leur expérience industrielle et technologique dans le but d’accélérer la digitalisation du système industriel du Groupe Renault et le déploiement de l’industrie 4.0.

Digitaliser les usines et concevoir de nouvelles solutions industrielles

Acteur reconnu de l’industrie 4.0, Groupe Renault développe depuis 2016 sa propre plateforme numérique pour connecter et agréger les données industrielles de 22 sites du Groupe dans le monde (représentant 76 % de la production des véhicules) et de plus de 2 500 machines. Ce nouveau partenariat avec Google Cloud vise, entre autres, à optimiser cette plateforme de gestion des données industrielles, qui demeurent la propriété du Groupe Renault.

Les solutions de Google Cloud et son expérience en smart analytics, en machine learning (ML) et en intelligence artificielle (IA), permettront au Groupe Renault d’améliorer notamment l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement et de sa fabrication, la qualité de sa production, et la réduction de l’impact environnemental par des économies d’énergie.

Au-delà, cette collaboration favorisera la conception et le développement de nouvelles solutions qui pourraient, à terme, bénéficier à l’ensemble du secteur automobile.

Développer les compétences numériques

La formation des collaborateurs est aussi un élément essentiel de ce nouveau partenariat. Ainsi, Groupe Renault et Google Cloud prévoient de mettre en place un programme unique et évolutif visant à renforcer les compétences des équipes ingénierie des processus, fabrication et informatiques du Groupe Renault grâce à des sessions de coworking, de formation et d’habilitation avec l’équipe Google. L’objectif de ce programme est de renforcer au sein du Groupe Renault la culture sur les données qui constitue aujourd’hui un élément essentiel de la vie professionnelle quotidienne, tant au niveau des processus opérationnels que décisionnels.

“Cette collaboration est une parfaite illustration de la stratégie digitale du Groupe Renault, appliquée ici au domaine industriel. Cet accord, et l’engagement de nos équipes en charge de l’informatique, de la production et de la gestion de la chaine logistique, vont nous permettre d’accélérer le déploiement de notre plan ‘Industrie 4.0’ conçu pour transformer et connecter nos sites de production et nos processus logistiques dans le monde entier afin d’améliorer nos standards d’excellence et de performance. Ce partenariat est aussi un atout pour les collaborateurs du Groupe qui bénéficieront d’une formation de haut niveau sur la gestion des données numériques”, souligne José Vicente de los Mozos, directeur fabrication et logistique, membre du comité exécutif du Groupe Renault.

“L’innovation fait partie de l’ADN de l’industrie automobile, et la technologie numérique a tout le potentiel pour avoir un impact significatif sur la production. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec le Groupe Renault pour révolutionner l’avenir de la construction automobile et ouvrir la voie à une nouvelle ère d’excellence logistique”, ajoute Thomas Kurian, PDG de Google Cloud.

