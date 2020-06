Le groupe PSA et la marque PEUGEOT s’engagent à optimiser l’utilisation des ressources en intégrant des matériaux verts ou recyclés dans ses véhicules produits pour péréniser les filières de recyclage et réduire leur empreinte environnementale.

D’ici 2060, la terre comptera dix milliards de personnes. L’OCDE estime que l’utilisation des matières premières doublera pour faire face à la croissance, ce qui exercera une pression deux fois plus forte sur l’environnement.

L’automobile pouvant avoir un impact sur l’environnement à travers l’utilisation des ressources naturelles qui la composent et à travers son mode de recyclage en fin de vie (recyclage des véhicules mis à la casse), cet enjeu a été pris en considération par de nombreux constructeurs.

Pour exercer leur responsabilité sociale,pour réduire leur risque de dépendance et pour maîtriser les coûts de production, les constructeurs automobiles doivent alors trouver des solutions pour :

Utiliser des matériaux issus d’une chaîne d’approvisionnement responsable (respect des droits de l’homme et de l’environnement, éthique)

Traiter de manière responsable les produits en fin de vie (en particulier les véhicules et les batteries des véhicules électriques)

Utiliser des matériaux compatibles avec l’économie circulaire en se concentrant sur deux domaines : la nécessité de récupérer et de recycler les véhicules en fin de vie et de recycler les matériaux qui se raréfient ;

Utiliser moins de ressources naturelles qui sont de plus en plus chères à mesure qu’elles se raréfient ;

Eliminer les substances dangereuses visées par la règlementation ;

L’intégration de matières recyclées dans les véhicules Peugeot

La prise en compte de ces impacts environnementaux dans la conception des nouveaux véhicules est un sujet majeur qui a prévalu dans la conception des véhicules récemment lancés. Dès sa conception, tout nouveau véhicule doit intégrer, des matières recyclées qui sont évaluées en fonction de leur fabrication et de leur fin de vie.

Les derniers véhicules Peugeot mis sur le marché illustrent les résultats obtenus sur l’inclusion de matériaux recyclés ou provenant de ressources naturelles :

Les programmes communs entre la nouvelle 208 et la nouvelle 2008 ont conduit à l’utilisation commune de matériaux recyclés et naturels dans ces véhicules. Les nouvelles 208 et 2008 ont une moyenne de respectivement 30 % et 31 % de matériaux recyclés et d’origine naturelle dans l’ensemble des deux véhicules. Environ 40 pièces incorporent des matériaux recyclés et naturels. Parmi ces éléments, on peut citer :

L’utilisation de fibres de chanvre naturel pour les renforts de planche de bord ;

L’utilisation de polypropylène recyclés sur les déflecteurs (air sous le plancher, sous le réservoir, airbag, ailes avant/arrière) et dans les pare-chocs avant/arrière.

L’utilisation de polyamide recyclé dans les enjoliveurs et le collecteur d’admission, ainsi que dans le groupe moto-ventilateur.

La Peugeot 508 a quant à elle une moyenne de 31 % de matériaux recyclés et d’origine naturelle dans le véhicule. Envrion 80 pièces en polymère incorporent des matériaux recyclés et des matériaux d’origine naturelle. Parmi les applications notables sur 508, on peut citer :

L’utilisation de fibres de chanvre naturel dans les conduits de dégivrage des pares-brise,

L’utilisation de polypropylène recyclé dans les déflecteurs ou encore le dispositif de rangement de la roue de secours.

l’impact environnemental de notre industrie reste une priorité pour la marque Peugeot et au travers de ses derniers lancements, on peut constater que cette volonté se traduit par des réalisations concrètes puisque les véhicules du Lion atteignent aujourd’hui des taux d’utilisation de matériaux naturels et recyclés records.

