La production en série de la nouvelle Peugeot 208 à démarré à l’usine d’El Palomar à l’issue d’une transformation industrielle majeure de l’usine d’El Palomar (Argentine), lequel devient un des sites les plus innovants du Groupe PSA.

Le 31 juillet dernier, la production en série de la nouvelle Peugeot 208 à démarré à l’usine d’El Palomar en Argentine. Il s’agit de l’un des lancements les plus importants de l’histoire de la marque, tant en Argentine qu’en Amérique latine.

La nouvelle 208 est un véhicule global dont le lancement a été annoncé dans le cadre du plan de croissance rentable « Push to Pass », qui s’étend jusqu’en 2021. Son lancement en Argentine marque les débuts en Amérique latine de la plateforme CMP (Common Modular Platform), la nouvelle plateforme modulaire et multi-énergie dédiée à la production de véhicules urbains compacts (segment B), de berlines d’entrée et de milieu de gamme (segment C) et de SUV compacts. Cette plate-forme est un élément de différenciation majeur car elle apporte à la 208 performances, robustesse et confort pour une expérience de conduite unique.

Parmi les équipements qui caractérisent la 208, largement récompensée par la presse mondiale et élue « Voiture de l’année 2020 » en Europe, figurent sa technologie embarquée de dernière génération, laquelle inclut une nouvelle génération du PEUGEOT i-Cockpit à combiné tête haute 3D et un éventail d’aides à la conduite, sans précédent sur le segment des berlines compactes.

« La nouvelle 208 est le résultat d’un travail intense de nos équipes, en collaboration avec le secteur des pièces automobiles et nos partenaires sociaux. Ce lancement marque une nouvelle ère pour le Groupe PSA en Amérique latine, en réaffirmant notre engagement envers le pays, les partenaires sociaux et nos employés. Nous continuons à investir afin d’offrir à nos clients une gamme de produits de plus en plus modernes et technologiques. Pour nous, cet engagement est toujours lié au long terme, à l’avenir », a déclaré Patrice Lucas, président et membre du Conseil Exécutif du Groupe PSA Amérique latine.

Essai de la nouvelle Peugeot 208 : Un héritage iconique assumé

Quelque 600 employés ont travaillé ensemble en Amérique latine et en Europe au cours des dernières années pour développer ce projet, avec plus de 8 000 heures consacrées à la formation des équipes de production et environ 620 000 heures de travail pour le développement du projet. En outre, le véhicule a été testé sur un total de 1,5 million de kilomètres dans de nombreux pays, tels que l’Argentine, le Brésil, l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la France et la Suède.

A partir de 2016, avec un investissement de 320 millions de dollars, le centre de production d’El Palomar a fait l’objet d’une importante transformation qui l’a converti en « usine excellente » d’un point de vue industriel, selon les standards du groupe PSA. Plusieurs fournisseurs ont également été intégrés au site, rendant les processus de fabrication encore plus efficaces. Cette adaptation a permis de la fabrication de produits de plus en plus compétitifs, tels que la 208 sur la plateforme mondiale CMP, et de mettre l’accent sur l’exécution de processus visant à renforcer la robustesse et la performance d’un produit d’avant-garde, conformément aux attentes des clients.

« La transformation du centre de production d’El Palomar a impliqué l’optimisation et le renouvellement d’un grand nombre de nos processus, en augmentant les niveaux de qualité exigés par la nouvelle plateforme CMP. Dans le même temps, elle a nécessité la relocalisation de certains fournisseurs à l’intérieur de notre établissement industriel, ce qui a accru l’efficience de nos opérations et de notre logistique », a déclaré Jean Mouro, vice-président senior des opérations du Groupe PSA Monozukuri pour l’Amérique latine. « La nouvelle 208 et la plate-forme CMP ont amené une révolution dans l’usine d’El Palomar, qui se place désormais parmi les meilleures du groupe au niveau mondial ».

