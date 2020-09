Technologies de pointe, peinture à la main et combinaisons de couleurs éclatantes : Nissan met en lumière le savoir-faire qui se cache derrière les options de couleurs biton du Nissan JUKE de dernière génération.

L’équipe de Nissan Design Europe, pilotée par Lesley Busby, Colour Manager, a défini la gamme de couleurs et développé les combinaisons bitons du dernier Nissan JUKE. Clare Errington, Paint Shop Manager de l’usine Nissan de Sunderland, a eu pour mission de garantir l’absolue qualité d’application des couleurs sur le Nissan JUKE.

Avec leurs équipes respectives, Lesley Busby et Clare Errington ont travaillé pendant plus d’une année avant que le premier véhicule client ne soit peint, et ce, à l’issue d’une série de tests rigoureux visant à garantir la précision colorimétrique.

De l’art et de la haute technologie

Manier des unités de mesure inférieures à la largeur d’un cheveu suppose une précision microscopique. Par ailleurs, des spécifications ont été clairement définies en ce qui concerne le rendu de la couleur sur le véhicule, la quantité de peinture à appliquer et la qualité exigée.

Pour une finition impeccable, un procédé de nettoyage méticuleux est nécessaire à chaque étape. Les particules de poussière les plus infimes doivent être supprimées soigneusement afin de garantir une application de la peinture sur une surface parfaite. Les opérateurs de l’atelier de peinture portent une tenue spécifique qui ne peluche pas afin de ne pas contaminer l’environnement. De même, l’équipe de contrôle utilise un éclairage spécial pour détecter, puis supprimer toute imperfection avant la fin du processus.

« Nous devons nous adapter afin de répondre à l’évolution de la demande » déclare Clare Errington. « Ce sont nos clients et clientes qui placent le curseur quant à l’orientation que nous devons suivre, le niveau de perfection à atteindre et la manière dont nous devons répondre à leurs attentes. La ligne de production est un mariage entre des robots et des êtres humains qui travaillent en harmonie afin de donner le meilleur d’eux-mêmes pour nos clients et clientes. Au bout du compte, le résultat repose sur l’association parfaite entre précision, technologie et savoir-faire artisanal, qui permet de produire un Nissan JUKE sensationnel et original, reflet des goûts de celui ou celle qui le conduit ».

Chaque détail est soigneusement pris en compte, comme en témoigne la richesse de toutes les combinaisons de couleurs biton, ainsi que la série complète de traitements apportés au Nissan JUKE biton. Qu’il s’agisse des phases d’apprêt par électrophorèse, de l’application du mastic d’étanchéité ou de la peinture des bas de caisse, chaque étape est optimisée pour un accord parfait entre aspect et durabilité.

Les quatre ateliers de peinture ultramodernes de l’usine Nissan de Sunderland ont bénéficié d’une partie de l’investissement global de 111 millions d’euros consacré à l’industrialisation du nouveau Nissan JUKE.

« Chez Nissan, nous éprouvons un sentiment d’appartenance à un programme, et de fidélité à l’égard d’un véhicule » explique Clare Errington. « Nous vivons une grande fierté au quotidien, en particulier parce que nous travaillons sur le Nissan JUKE dont le caractère doit être mis en avant par des couleurs dynamiques, l’essence même de son pouvoir de séduction. »

Une demande en pleine évolution

« Avec le Nissan JUKE deuxième génération, nous avons souhaité proposer un style plus mature » explique Lesley Busby. « Il met en évidence son caractère audacieux, et nous sommes convaincus qu’il permet également à celui ou celle qui le conduit d’en faire autant. »

La personnalisation à l’aide des couleurs bi-tons est une tendance en plein essor : 30 % des acheteurs choisissent une combinaison de peinture bi-ton pour leur nouveau Nissan JUKE, la plus appréciée étant la couleur de carrosserie Blanc perle et le toit noir.

L’engouement pour le bi-ton s’inscrit dans un désir de plus en plus marqué de différenciation, avec cette volonté d’exprimer un style unique à travers son véhicule. Nissan propose onze couleurs de carrosserie à combiner avec trois couleurs de toit, soit quinze combinaisons de couleurs bi-tons possibles.

Toutes ont été élaborées en exclusivité pour le Nissan JUKE, y compris la couleur spécifique au dernier-né de la gamme, le Rouge Fuji.

