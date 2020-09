L’agence d’exploration aérospatiale japonaise JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) et Toyota Motor Corporation (Toyota) viennent de faire connaître le nom retenu pour leur véhicule lunaire : Lunar Cruiser.

JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) et Toyota Motor Corporation (Toyota) mènent actuellement un programme de recherche conjointe, annoncé précédemment, portant sur un véhicule habité et pressurisé, entraîné par un moteur électrique à pile à combustible.

Ce nom a été choisi car il semble familier au personnel chargé du développement et de la fabrication du prototype, mais aussi au grand public. Référence au Toyota Land Cruiser, il évoque en outre la qualité, la longévité et la fiabilité attendues de ce rover lunaire, ainsi que le grand principe voulu de longue date par Toyota pour le 4×4 : protéger ses occupants – une promesse particulièrement de mise puisque le véhicule évoluera dans un milieu hostile, la surface de la Lune.

Un accord de recherche commune a été conclu par l’agence spatiale et Toyota le 13 juin 2019, en prévision d’un lancement dans les 5 à 10 ans à venir. Durant l’exercice fiscal en cours, tous deux travaillent à la fabrication de pièces d’essai pour chaque organe technologique et du prototype lui-même. Des simulations permettent de calculer la puissance et la dissipation thermique obtenues en roulant, de valider la fabrication des prototypes de pneumatiques et de les évaluer. Ce travail fait aussi appel à la réalité virtuelle et à des maquettes grandeur nature afin d’étudier l’agencement des équipements dans l’habitacle du Lunar Cruiser.

En outre, dans le cadre des mesures entreprises pour intégrer de nouveaux partenaires à la « Team Japan » , la JAXA et Toyota ont discuté parallèlement avec diverses industries par le biais de réunions d’étude sur le thème d’une société lunaire initiée par le véhicule à habitacle pressurisé. Ces réunions se concentrent sur la façon de bâtir une vision d’une future société lunaire autour du véhicule, tout en abordant les défis liés à la création de ce type de société.

La JAXA et Toyota vont fédérer les connaissances, l’expérience et les moyens techniques d’entreprises de divers secteurs pour tenter de concrétiser leur rêve : entretenir une activité permanente de la Team Japan à la surface de la lune.













