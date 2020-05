La future génération de Peugeot 3008, dont une électrique prévue pour “après 2022”, sera fabriquée à Sochaux (Doubs) donnant au site “une visibilité industrielle sur plus d’une dizaine d’années”, a-t-on appris mardi auprès de la direction.

Le site de Sochaux “a obtenu l’affectation de la future génération de Peugeot 3008, véhicule à succès, sur la base d’un engagement sur la performance et la qualité”, a précisé la direction, qui a annoncé la nouvelle mardi lors d’un Comité social et économique (CSE).

La 3008 sera le premier véhicule fabriqué sur “une nouvelle génération de plateforme électrifiée”, “capable d’accueillir des versions thermiques, électriques et hybrides”, a indiqué le constructeur automobile français.

Sa production débutera “après 2022”, d’après un porte-parole du site qui n’a pas donné de date plus précise. Selon le groupe, “l’attribution de cette plateforme est cruciale pour l’activité de Sochaux”. “La production d’un modèle 100% électrique est une première pour le site sochalien”, a également relevé un porte-parole du site. “Dans un contexte économique extrêmement exigeant, le site se voit ainsi confirmé dans sa vocation de production de véhicules CSUV de grande diffusion répondant aux attentes environnementales actuelles et futures de nos clients, avec une future version 100% électrique”, a-t-il souligné.

La production de la 3008 “vient démontrer toute la pertinence du projet Sochaux 2022, pour lequel le Groupe PSA a investi plus de 200 millions d’euros”, note la direction. “Sochaux 2022” est un projet de modernisation de l’usine historique et centenaire de PSA.

“Avec cette plateforme qui est conçue pour produire des véhicules multi-énergies, le site de Sochaux prend le virage d’une production de véhicules haut de gamme écologiquement plus vertueux”, s’est réjoui la CFE-CGC, pour qui “la production de la 3008 full électrique, en complément de toute la gamme, sera stratégique pour les enjeux environnementaux”.

La CGT a pour sa part regretté que “derrière l’annonce” de produire la future Peugeot 3008, “aucune information précise, aucune garantie et aucun engagement ne sont pris”, notamment au sujet des “emplois prévus pour les productions de cette nouvelle plateforme” et “le maintien de tous les emplois actuels dédiés aux autres productions”.

PSA Sochaux est la plus importante usine automobile du pays avec 7.300 salariés permanents qui participent à une production annuelle d’environ 500.000 véhicules. Le site produit actuellement les modèles 308, la 3008, 5008 et l’Opel Grandland.

Campagne de sensibilisation

Citoyen avant tout, le site accompagne ses articles avec un rappel des gestes basiques à suivre pour éviter la propagation du Covid-19 (Coronavirus). Et n’oubliez pas de limiter vos déplacements au maximum et de rester chez vous.