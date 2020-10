Jorge Diez, actuel Vice-Président de Mitsubishi Motors Design Europe, sera nommé Directeur du Design de SEAT et de Cupra à compter du 1er décembre prochain.

M. Díez est un designer qui bénéficie d’une grande expérience internationale avec près de 20 ans de carrière. Entre 2011 et 2014, il a dirigé le département de Design Extérieur de SEAT, et a également travaillé au siège d’Audi et de Volkswagen en Allemagne. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il dépendra de Werner Tietz, le Vice-Président de SEAT pour la R&D.

Jorge Díez a travaillé pendant sept ans chez Audi à Ingolstadt avant de rejoindre le département de Design Extérieur de SEAT en 2008. En 2010, il a été nommé Designer en chef chez Volkswagen à Wolfsburg, et a été promu à la tête du département de Design Extérieur de SEAT un an plus tard. Durant son précédent passage à la tête du Design Extérieur de la marque SEAT, il participé à l’élaboration du design de modèles emblématiques de la marque barcelonaise tels que la SEAT Leon de troisième génération, la SEAT Ibiza de quatrième génération et la SEAT Ateca, le premier SUV de l’histoire du constructeur automobile. Lorsqu’il travaillait pour Audi, il a été à l’origine de modèles tels que l’Audi TT de deuxième génération et la première Audi A7. Il est ensuite retourné chez Audi en 2014, date à laquelle il a travaillé en tant que Directeur de l’Automotive Konzept Design à Munich, et pour des marques telles qu’Audi, Lamborghini et Ducati. Trois ans plus tard, il a été promu à la tête du Studio 4 Exterior Design d’Audi. Enfin, il a été nommé Vice-Président de Mitsubishi Motors Design Europe en juillet 2019, poste qu’il occupait jusqu’à aujourd’hui.

Wayne Griffiths, Président de SEAT, a souligné que « Jorge Díez est l’un des designers les plus talentueux de l’industrie automobile. Sa signature figure sur nombre de nos principaux modèles de la dernière décennie, comme la Leon, l’Ateca et l’Ibiza. Son retour chez SEAT est une excellente nouvelle. Son expérience internationale, l’inspiration de Barcelone et les valeurs des marques SEAT et CUPRA se reflèteront dans les modèles que nous lancerons dans les années à venir ».

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.