Jaguar Land Rover travaille, en collaboration avec l’université de Cambridge, sur un nouvel écran sans contact permettant de réduire le risque de propagation de bactéries ou de virus sur les surfaces.

Dénommée « Predictive Touch », cette technologie brevetée utilise l’intelligence artificielle et des capteurs pour prédire la cible (GPS, clima, application, radio, etc) prévue par l’utilisateur sur l’écran tactile. Ainsi; le conducteur n’aura pas à s’attarder sur l’écran “quittant” moins de temps la route des yeux mais limitera surtout le contact avec un écran qui est un nid de bactéries et de virus… ce qui n’est pas joyeux par ces temps de Coronavirus.

“Alors que les pays du monde entier sortent du confinement, nous constatons combien de transactions quotidiennes sont effectuées à l’aide d’écrans tactiles : billets de train ou de cinéma, distributeurs automatiques de billets, enregistrement dans les aéroports et caisses en libre-service des supermarchés, ainsi que de nombreuses applications industrielles et manufacturières. La technologie tactile prédictive élimine la nécessité de toucher un écran interactif et pourrait donc réduire le risque de propagation de bactéries ou de virus sur les surfaces”, a déclaré Lee Skrypchuk, spécialiste technique de l’interface homme-machine, chez Jaguar Land Rover.

Jaguar Land Rover n’annonce pas de date pour le lancement de cette nouvelle technologie.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.