Kia Motors est à la première place des marques automobiles grand public dans l’étude de qualité initiale de J.D. Power (États-Unis), et ce pour la sixième année consécutive.

L’étude de qualité initiale (IQS) 2020 conduite par J.D. Power aux États-Unis a placé Kia à la première position dans le secteur, avec 136 problèmes signalés pour 100 véhicules, les propriétaires de voitures Kia étant ceux qui ont signalé le moins de problèmes de qualité dans les 90 premiers jours après l’achat. Et pour la sixième année consécutive, Kia est en tête des marques automobiles grand public. «Un parcours exceptionnel», a commenté Dave Sargent, vice-président de la qualité automobile chez J.D. Power.

Le succès de Kia dans l’IQS s’appuie sur celui de deux modèles – Forte et Soul –, figurant parmi les 10 meilleurs véhicules dans le secteur. Kia a également obtenu les meilleures performances de segments pour les modèles Forte (Cerato), Sedona (Carnival), Sorento supérieure) et Soul .

«Se retrouver à nouveau numéro un du secteur et en tête de l’étude de qualité initiale J.D. Power aux États-Unis, parmi toutes les marques de grand public et pour la sixième année consécutive, est un immense honneur pour nous, qui nous rappelle qu’il nous faut poursuivre nos efforts pour toujours viser le sommet», a déclaré Sean Yoon, président et CEO de Kia Motors North America & Kia Motors America. «Avec quatre gagnants de segments, et quatre autres modèles dans le top 3 de leurs segments respectifs , la philosophie de la marque Kia ‘Give It Everything’ continue de porter ses fruits sur le marché automobile hautement concurrentiel.»

L’étude annuelle, qui a porté sur 189 séries de véhicules dans 26 segments différents, a analysé les réponses de 87 282 participants. Les véhicules ont été évalués sur la base de l’expérience de conduite, de la performance du moteur et de la transmission, ainsi que d’un large éventail de problèmes de qualité signalés par les propriétaires de véhicules.

