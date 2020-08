Hyundai va présenter, ce 3 septembre, sa stratégie de piles à combustible lors de la convention sur la mobilité SHIFT, dans le cadre de l’IFA 2020.

Hyundai va profiter de la convention sur la mobilité SHIFT, dans le cadre de l’IFA 2020, pour présenter sa stratégie sur la future mobilité et démontrer son expertise en matière de technologie des piles à combustible. Cette année, cet événement aura lieu sous un format hybride, mi-numérique, mi-direct. Il comprendra une présentation du président et CEO de Hyundai Motor Europe, Michael Cole, qui parlera de la transition qui voit Hyundai passer du statut de constructeur de voitures à celui de compagnie de mobilité intelligente. Il y aura aussi une table ronde qui approfondira le thème de la mobilité à hydrogène avec une pile à combustible.

Durant la conférence de presse mondiale, le président Cole exposera les grandes lignes de la stratégie de mobilité écologique de Hyundai. Il fera également part de ses réflexions sur la nouvelle marque IONIQ. Le créneau horaire dévolu à Hyundai lors de cette conférence de presse a été fixé au 4 septembre à 10:45, au Conference Center de Berlin.

La conférence de presse mondiale aura lieu sous une forme hybride, à la fois numérique et en direct, avec un nombre de participants limité présents sur place, les autres suivant l’événement via l’IFA Xtended Space, l’extension numérique de l’IFA. Le discours sera lui aussi retransmis en direct via la chaîne YouTube de l’IFA.

En plus du discours lors de la conférence de presse principale, Hyundai animera une scène numérique parallèle avec une table ronde virtuelle sur le thème de la mobilité à hydrogène intitulée «alimenter le futur – ouvrir la voie vers une société de l’hydrogène». Cette table ronde sera lancée par le président et chef de la division R&D de Hyundai Motor Group Albert Biermann. Il y partagera la vision de Hyundai d’une coexistence réussie entre différentes solutions d’écomobilité, avant de plonger plus profondément au cœur de la technologie de la pile à combustible. Durant cette table ronde, Hyundai ouvrira la discussion sur les sources d’énergie propre qui permettront une mobilité zéro émission dans le futur, y compris la technologie des piles à combustible, ainsi que la marche vers une société de l’hydrogène. Des experts partenaires, issus de différents horizons, discuteront de l’utilisation des technologies existantes et futures en vue de créer un écosystème de l’hydrogène.

Avec cet événement, Hyundai entend montrer qu’elle est à la pointe du développement de solutions innovantes en matière de piles à combustible dans divers secteurs, y compris des véhicules à pile à combustible abordables et produits en grande série, capables de couvrir les besoins de mobilité tant des privés que des professionnels.

La table ronde virtuelle aura lieu exclusivement en ligne et pourra être suivie en direct via l’IFA Xtended Space.

