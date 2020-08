Hyundai fait évoluer sa technologie Bluelink grâce à une série de nouvelles fonctionnalités à l’instar des outils d’aide à la conduite évolués, dont le guidage connecté « fin de trajet » et une nouvelle fonction de profil d’utilisateur et une interface utilisateur optimisée.

La nouvelle version de Bluelink intègre une nouvelle interface utilisateur, caractérisée par un écran noir et des icônes bleues. L’utilisateur peut choisir entre trois gammes de couleurs et un mode nuit optimisé. Cette interface affiche l’heure, la météo et si l’utilisateur le souhaite, le guidage. Elle permet aussi de consulter rapidement une série d’informations GPS, dont la vitesse actuelle du véhicule et la densité du trafic.

Pour une expérience de conduite plus sereine, les utilisateurs peuvent également choisir parmi différentes ambiances sonores regroupées sous l’intitulé « Sons de la nature ». Plusieurs options leur sont proposées, parmi lesquelles « Vagues calmes de l’océan », « Jour de pluie », « Terrasse de café », « Feu de cheminée chaleureux » et « Village enneigé ».

Cette nouvelle version propose aux conducteurs jusqu’à deux comptes principaux et un compte invité. Une photo de profil peut y être associée via l’application Bluelink.

Le profil d’utilisateur permet d’enregistrer sur le cloud les préférences de réglage, comme la position des rétroviseurs extérieurs ou l’agencement préféré du combiné d’instruments. Cette fonction permet aux conducteurs de transférer facilement leurs préférences d’un véhicule Hyundai à un autre pour encore plus de commodité.

Guidage connecté « fin de trajet »

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux clients de poursuivre leur trajet jusqu’à leur destination finale, après avoir stationné leur véhicule. Une fois le moteur à l’arrêt, une fenêtre pop-up apparaît sur l’écran pour activer le guidage jusqu’au dernier kilomètre depuis l’application mobile Bluelink. L’utilisateur peut alors choisir entre le guidage en réalité augmentée et Google Maps, depuis son smartphone, sur une distance allant de 200 mètres à deux kilomètres.

Guidage connecté

Grâce au nouveau système de navigation avec guidage connecté basé sur le cloud, les itinéraires sont calculés par un puissant serveur intégré à l’environnement cloud de Bluelink et non par le système de navigation du véhicule. Au moyen du GPS, le guidage connecté exploite l’historique et la vitesse en temps réel, stockés dans le serveur et mis à jour chaque mois afin de proposer une estimation des conditions de circulation toutes les cinq minutes. Il garantit une plus grande précision des prévisions de trafic et de l’heure d’arrivée, ainsi que des recalculs d’itinéraire plus fiables. De plus, cette technologie utilise l’intelligence artificielle pour retenir les itinéraires préférés des utilisateurs.

Informations de stationnement en temps réel

Le système d’informations de stationnement en temps réel a également bénéficié d’une série d’améliorations. Il offre de nouveaux paramètres sur le type et la disponibilité des places de stationnement. Les informations concernant le stationnement sur voirie et les prix afférents sont maintenant disponibles dans 43 pays, notamment dans toutes les grandes villes – dont d’ores et déjà 75 en Europe.

Tout comme dans la version précédente de Bluelink, les informations de stationnement sont mises à jour toutes les 15 minutes via le GPS. Un kilomètre avant l’arrivée à destination, une icône de stationnement apparaît sur l’écran. L’utilisateur doit alors cliquer sur l’icône et une liste complète d’options de stationnement sur et hors voirie s’affiche sur la carte.

De plus, les informations en temps réel sur les stations-service incluent non seulement les prix des carburants comme précédemment, mais ces derniers apparaissent désormais en différentes couleurs sur la carte. Un point vert signifie des prix relativement bas, alors qu’un point rouge désigne une station pratiquant des prix plus élevés. Tout comme les informations de stationnement, les prix des carburants sont également mis à jour toutes les 15 minutes.

Restaurants

Les développeurs de Hyundai ont mis à jour la base de données des points d’intérêt, permettant ainsi aux utilisateurs de rechercher un restaurant à partir d’une sélection d’établissements de qualité. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations détaillées sur chaque restaurant, dont les horaires d’ouverture, le type de cuisine et aussi savoir s’il s’agit d’un restaurant chic ou décontracté.

Avertisseur de zones de danger (Selon réglementation locale)

La configuration de l’avertisseur de zones de danger a été revue et corrigée. À l’approche d’une zone à risque, les conducteurs sont désormais avertis 300 mètres avant sur route normale, et un kilomètre avant sur autoroute. De plus, les données GPS permettent d’afficher sur l’écran la vitesse du véhicule, qui est indiquée en rouge lorsque le véhicule dépasse la limitation de vitesse.

Météo

La fonction Météo a également bénéficié de plusieurs évolutions et migré des services en temps réel au menu Bluelink. La météo en temps réel est mise à jour toutes les 20 minutes et les utilisateurs peuvent enregistrer leur ville favorite. Désormais, l’utilisateur peut obtenir les prévisions météorologiques grâce à une commande vocale.

Recherche en texte libre en ligne

Les utilisateurs peuvent désormais rechercher une adresse ou un point d’intérêt à l’aide d’un seul menu utilisant des données basées sur une « Recherche en texte libre » en ligne. En outre, la recherche de points d’intérêt dispose maintenant d’une fonction de remplissage automatique pour faire gagner du temps aux utilisateurs lors de la sélection de leur destination.

Évolutions pour les véhicules Hyundai déjà équipés de l’application Bluelink

Cet automne, les clients propriétaires de modèles Hyundai déjà équipés de l’application Bluelink pourront se rendre chez leur concessionnaire agréé Hyundai afin de mettre à jour leur logiciel pour bénéficier eux aussi de ces nouveaux services.

Notons que a nouvelle Hyundai i30 sera le premier modèle de la marque à en être équipé, annonce le constructeur sud-coréen.

