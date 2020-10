La crise de la COVID-19 a engendré de nouveaux défis pour la mobilité : la distanciation sociale impacte les transports publics, le nombre grandissant de livraisons génère une augmentation de la circulation et les inquiétudes concernant la santé et le bien-être des personnes sont en forte croissantes.

Un jeune diplômé en design des transports de l’université de Staffordshire, au Royaume-Uni, a mis au point une solution unique qui pourrait aider les personnes – et en particulier celles à mobilité réduite – à se déplacer en toute sécurité tout en respectant la distance sociale.

Le concept “muvone”, développé par Marius Lochner, a remporté le prix Ford “New Norm Mobility Award”. Ce prix mettait au défi les diplômés en design de développer des concepts, des idées et des solutions de mobilité qui répondent aux nouvelles problématiques présentées par la COVID-19. Le concept “muvone”, un taxi autonome monoplace, donne la priorité à une mobilité individuelle sûre et confortable, permettant aux gens de se déplacer où et quand ils le souhaitent.

Le concept “muvone” se caractérise par un intérieur minimaliste avec des surfaces planes et des matériaux faciles à nettoyer afin que le véhicule puisse être désinfecté entre deux trajets. Conçu pour permettre une meilleure intégration sociale au moment où les personnes en situation de handicap en ont le plus besoin. Ainsi, son accessibilité rend le “muvone” particulièrement adapté aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite.

Un semestre de mentorat avec les designers Ford en guise de récompense

Ce prix fait partie des “New Designers Awards” – le plus grand salon de design pour les étudiants au Royaume-Uni – ouvert aux jeunes diplômés en design. Cette année, le salon s’est déroulé de manière virtuelle. Pour son concept gagnant, Lochner a reçu 1 000 livres sterling (1 120 euros), ainsi qu’un semestre de mentorat de la part des responsables du design de Ford Europe, Ernst Reim et Sonja Vandenberk, qui faisaient partie du jury avec Chris Hamilton et Amko Leenarts, directeur européen du design chez Ford.

Le prix a été organisé en partenariat avec le magazine Top Gear. Charlie Turner, directeur éditorial de Top Gear, a fait partie du jury et a donné son avis détaillé sur toutes les propositions de design.

“L’ampleur et la créativité des projets présentés dans le cadre de ce défi étaient vraiment impressionnantes et exprimaient la véritable profondeur du talent de la prochaine génération qui arrive par le biais du système éducatif. Toutefois, cela n’a pas du tout facilité le choix du vainqueur”, a déclaré Charlie Turner.

Véhicule intelligent pour un monde intelligent mettant l’accent sur la vie privée et la sécurité de l’individu, “muvone” s’inscrit très étroitement dans l’approche du design centrée sur l’utilisateur de Ford. Le langage conceptuel accueillant, la stratégie de marque réfléchie et l’adéquation avec les infrastructures urbaines actuelles ont permis au concept de se hisser au-dessus de tous les autres.

Le projet HALO, une idée d’application qui aide les utilisateurs à faire des choix de voyage et à choisir des itinéraires en fonction de leur sécurité personnelle, plutôt que du trajet le plus rapide ou le plus court, a été classé deuxième. D’autres candidatures ont porté sur des concepts de micromobilité tels que les scooters électriques et les dispositifs de conduite, ainsi que sur des véhicules plus grands, tels qu’un camion électrique, un véhicule sans conducteur et un véhicule pouvant être transformé d’une voiture de sport en camion en appuyant sur un simple bouton.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.