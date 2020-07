Ford Motor Company et Mobileye, une société d’Intel, collaborent sur des systèmes d’aide au conducteur de pointe dans toute la gamme de produits mondiale de Ford.

Ford et Mobileye, une société d’Intel, développent leur relation pour offrir des capacités accrues de détection par caméra pour les systèmes d’aide au conducteur, y compris l’amélioration de l’avertisseur de collision avant, la détection des véhicules, des piétons et des cyclistes, ainsi que des fonctions de maintien de voie.

« Donner aux gens une confiance supplémentaire en conduisant est inestimable, et c’est exactement pour cela que les caractéristiques offertes par la technologie Ford Co-Pilot360 sont conçues », a indiqué Lisa Drake, administratrice en chef des opérations, Amérique du Nord; vice-présidente, Approvisionnement mondial, Ford Motor Company. « En personnalisant l’excellent logiciel et la technologie de détection de Mobileye, les remarquables fonctions d’aide au conducteur de Ford continueront à évoluer et à donner confiance aux clients sur la route pendant toute la durée de vie de leurs véhicules. »

En tant que fournisseur choisi de technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide au conducteur de Ford, Mobileye fournira sa famille de dispositifs EyeQ, en plus de son logiciel de traitement de la vision pour soutenir les systèmes d’aide au conducteur de niveaux 1 et 2 dans les véhicules Ford à l’échelle mondiale.

Les systèmes de niveau 1 sont définis par la Society of Automotive Engineers comme des systèmes automatisant une seule portion de l’expérience de conduite, comme les manœuvres d’évitement ou l’accélération et la décélération, tandis que les systèmes de niveau 2 offrent à la fois une aide à la manœuvre d’évitement et à l’accélération ou la décélération. Dans les deux cas, les conducteurs sont tenus de surveiller le comportement du véhicule.

Ford mettra en évidence le nom de Mobileye grâce à l’inclusion de son logo dans les affichages de son système d’aide au conducteur SYNCMC. Pour la première fois, les clients prendront conscience que Ford tire parti de Mobileye pour certaines caractéristiques de la technologie Ford Co-Pilot360 en plus de ses capacités de détection.

« C’est un privilège d’étendre et de développer notre collaboration de longue date avec une entreprise qui s’est tant investie dans la sécurité au nom de sa clientèle mondiale », déclare le professeur Amnon Shashua, président et chef de la direction, Mobileye. « Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration pour mettre ces fonctionnalités sur le marché dans toute la gamme de produits Ford. »

Dans le cadre de l’entente à grand volume, les nouveaux véhicules de production utiliseront des puces informatiques et le logiciel EyeQ de Mobileye pour appuyer les caractéristiques de la technologie Ford Co-Pilot360. Utilisée pour aider à déterminer précisément ce que la caméra du pare-brise d’un véhicule peut voir,y compris les marques sur la chaussée, les panneaux de signalisation, les piétons et les autres véhicules, la technologie de Mobileye prendra en charge des caractéristiques comme le système de maintien de voie, les feux de route automatiques, l’assistance précollision avec freinage d’urgence automatique et régulateur de vitesse adaptatif intelligent, en plus de l’aide à la conduite active mains libres qui sera offerte dans le tout nouveau Mustang Mach-E et le tout nouveau F-150.

Ford profitera de la technologie de Mobileye tout au long du cycle de vie de ses véhicules de production de prochaine génération, y compris le F-150 et le Mustang Mach-E, ainsi que pour les futurs produits dotés de fonctions avancées de systèmes d’aide au conducteur.

Bien que Ford et Mobileye travaillent ensemble depuis des années, c’est la première fois que Ford s’investit dans la technologie de l’entreprise pour toute la durée de vie de ses véhicules de prochaine génération. Les deux parties travailleront avec des fournisseurs Ford désignés de l’échelon 1 afin de fournir la technologie pour l’intégration aux véhicules.

De plus, Ford considère l’utilisation de Roadbook dans ses véhicules. Roadbook utilise des données anonymes provenant des caméras des véhicules pour créer une carte haute définition accessible aux véhicules et dont tire profit la technologie d’aide au conducteur, y compris les fonctions de conduite comme l’aide à la conduite active.

Les nouveaux véhicules de production de Ford utiliseront EyeQ3 et EyeQ4 de Mobileye pour les plateformes des systèmes avancés d’aide au conducteur de niveau 1 et de niveau 2. La famille EyeQ se distingue de la concurrence par sa capacité à prendre en charge un traitement de la vision complexe et intense sur le plan informatique, tout en maintenant une faible consommation d’énergie, même lorsqu’il est situé sur le pare-brise d’un véhicule. S’appuyant sur les capacités de ses prédécesseurs, EyeQ4 peut traiter plusieurs capteurs et autres entrées nécessaires à la conduite semi-autonome.

