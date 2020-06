Après 116 ans, l’arrêt de la production de la Golf SW met fin à la tradition des véhicules à moteur à combustion à Zwickau.

Le dernier modèle équipé d’un moteur à combustion a quitté aujourd’hui la ligne d’assemblage de l’usine de Zwickau. La septième génération de Golf R SW en Blanc Oryx Nacré, équipée d’un moteur essence 2.0 litre, a été produite pour un client allemand. À compter d’aujourd’hui, seuls des modèles électriques de Volkswagen et, à l’avenir, de ses marques sœurs Audi et Seat, seront produits à Zwickau. Le bond vers l’ère moderne de l’automobile a été long : depuis 1904, des voitures à moteurs à combustion sont construites à Zwickau (au départ, pour de nombreuses années), notamment des modèles Horch et, à l’époque des GDR, c’est ici que la Trabant est sortie de la ligne d’assemblage. En mai 1990, Volkswagen a commencé la production dans son usine de Saxe. Au cours des 30 dernières années, exactement 6 049 207 véhicules Volkswagen des modèles Polo, Golf, Golf SW, Passat Berline et Passat SW ont été produites à Zwickau.



« C’est un jour historique pour nous, note Reinhard de Vries, Directeur Général Technologie et Logistique chez Volkswagen Sachsen. Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé jusque-là, mais nous sommes également impatients de voir ce que l’avenir nous réserve. La progression de l’électro-mobilité continue à s’accélérer. Nous répondrons à cette demande depuis Zwickau où nous disposons déjà des capacités nécessaires pour construire 330 000 véhicules l’année prochaine. »



« Zwickau est ancré dans la tradition automobile allemande, ajoute Jens Rothe, Président du Comité Central d’Entreprise de Volkswagen Sachsen. Notre équipe a obtenu d’excellentes performances et a construit des véhicules de qualité exceptionnelle. Nous avons gagné la confiance du Groupe en devenant le premier site à lancer la production en série et à grande échelle de véhicules 100 % électriques. L’usine de Zwickau est donc parfaitement équipée pour l’avenir. »

Phase de conversion en cours

Les travaux ont déjà commencé dans le Hall 6 où la Golf SW était produite jusque-là. Après une phase de conversion qui durera plusieurs semaines cet été, c’est là que les premiers véhicules électriques seront produits en fin d’année. Un SUV de la marque sœur Audi est également prévu parallèlement à l’ID.4. La production en série de l’ID.3 1st Edition a déjà débuté sur le site en novembre 2019 et sera suivie par la production de l’ID.4 cet été.

Programme de qualification pour les 8 000 salariés

Après la transformation progressive de l’usine de Zwickau, Volkswagen disposera pour la première fois d’une grande usine de production de véhicules intégralement dédiée à l’électro-mobilité. Les investissements destinés à la conversion s’élèvent à environ 1,2 milliard d’euros. Au cours de l’étape d’agrandissement final qui débutera en 2021, six modèles basés sur la plateforme MEB seront produits à Zwickau pour trois marques du Groupe. Les 8 000 salariés se prépareront à la production de véhicules électriques et à la gestion des systèmes haute tension dans le cadre d’une série de mesures de formation. L’équipe de Zwickau suivra environ 20 500 journées de formation d’ici fin 2020. La sécurité de l’emploi est ainsi garantie à long terme sur le site.

La MEB permet la production en série de véhicules électriques

L’ID.3 est le premier véhicule basé sur la Plateforme Modulaire Électrique (MEB) de Volkswagen. La plateforme a été développée spécifiquement pour les véhicules électriques et exploite de manière optimale les possibilités offertes par l’électro-mobilité. L’ID.3 se caractérise donc par son autonomie importante, de l’espace intérieur et un comportement dynamique sur la route. La version de base sera proposée à moins de 30 000 €. Depuis le 17 juin, les premiers acheteurs peuvent passer commande des véhicules qu’ils ont réservés. La mise sur le marché de l’ID.3 1st Edition aura lieu pratiquement simultanément dans toute l’Europe en septembre 2020.

