Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a reçu Alfonso Sancha Garcia, Vice-président des achats du constructeur Seat en sa qualité de représentant du Groupe Volkswagen.

Le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali a, en marge du forum d’affaires algéro-espagnol, reçu dans ses bureaux le Vice-président des achat de Seat, Alfonso Sancha, rapporte la cellule de communication du ministère, sans préciser le contenu des discussions qui concerneraient l’avenir industriel du Groupe Volkswagen en Algérie dont Seat a été désignée par le géant allemand pour piloter la croissance en Afrique du Nord) et dont l’intérêt pour poursuivre son implantation semble toujours de mise après avoir étudié le nouveau cahier des charges.

Seat au menu de la visite du président du Gouvernement espagnol

De part son rang de Vice-président des achats, Alfonso Sancha devrait également aborder avec le ministre de l’Industrie les accords passés avec plusieurs sous-traitants du Groupe Volkswagen pour une installation en Algérie comme Jobelsa pour la sellerie, Caucho Metal Productos pour les supports de boîte et Bushing (Silentbloc), Cevreh (Jantes) pour les jantes et autre Fujikura Europe (faisceaux). Toujours dans le cadre de la sous-traitance, comme déjà rapporté par nos soins, plusieurs sous-traitants locaux étaient également à l’étude au niveau du Groupe Volkswagen parmi lesquels on peut citer Iris Tyres pour les pneus, MFG pour le vitrage, Sarel pour l’injection plastique, Formfleks pour l’isolation et moquette, Martur pour les repose-têtes, Sealynx pour les joints étanchéité et autre ZF Algérie pour les boîtes de vitesse.

