Le Groupe PSA dévoile sa nouvelle plateforme électrique eVMP qui servira de base à une large gamme de véhicules électriques pour les segments C et D, à partir de 2023.

Le Groupe PSA considère qu’être en parfaite adéquation avec le développement du marché des véhicules électriques est un élément déterminant au service de la pertinence de son offre. Ainsi, les véhicules des segments C et D, allant des silhouettes Sedan à SUV qui seront lancés à partir de 2023 dans les différentes régions du Monde, bénéficieront de cette nouvelle plateforme électrique performante, eVMP «Electric Vehicle Modular Platform», profitant ainsi à Stellantis, la nouvelle entité de la fusion du Groupe PSA et Fiat Chrysler Automobiles.

Elle concentre tout le savoir-faire de l’ingénierie du Groupe PSA avec 60 à 100 kWh d’énergie embarquée et une architecture optimisée qui exploite l’intégralité du sous-plancher pour loger la batterie. En restituant 50 kW.h par mètre disponible entre les roues, elle se positionne comme une référence sur le marché des véhicules électriques et pourra ainsi offrir une autonomie en tout électrique allant de 400 km à 650 km (cycle WLTP) selon la silhouette. Afin d’apporter une solution performante adaptée à chaque besoin de mobilité partout dans le monde, des dérivés hybrides pourront être proposés sur certains marchés sur la base de cette plateforme électrique dotée des meilleures performances.

Outre ses prestations techniques de haut niveau, l’efficience de eVMP réside également dans l’optimisation des coûts de R&D et d’industrialisation. Celle-ci est obtenue grâce à l’utilisation de certains sous-ensembles et de modules de batterie performants existants. Par ailleurs, le process industriel a été étudié pour obtenir des synergies maximales avec les moyens existants dans nos usines permettant de limiter les investissements. Dans une logique de verticalisation des composants électriques, cette plateforme vient compléter les composants développés et fabriqués au sein du Groupe PSA ou avec ses JV e-motors ou ACC.

« Avec cette plateforme eVMP, Groupe PSA fait une fois de plus la démonstration de sa capacité à innover en développant pour ses clients des technologies au meilleur état de l’art et abordables grâce à la frugalité qui a permis de réduire fortement les dépenses de R&D et les investissements industriels. Cette plateforme mondiale permettra de proposer une offre de véhicules parfaitement respectueux de l’environnement, répondant à l’évolution des attentes de nos clients et garantissant plaisir de conduite et sécurité à bord, valeurs qui fondent la renommée du Groupe aujourd’hui » déclare Nicolas Morel, Directeur Recherche et Développement du Groupe PSA.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.