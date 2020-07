Aston Martin célèbre une étape importante avec la sortie du premier DBX de la chaîne de production de sa nouvelle usine à St Athan au Pays de Galles.

Un peu plus de quatre ans après l’annonce de l’investissement d’Aston Martin dans une toute nouvelle usine à St Athan au Pays de Galles, la première Aston Martin “Made in Wales” est sortie de la chaîne de production.

Point culminant d’un vaste programme qui a débuté par un développement virtuel s’étendant jusqu’en 2015 et des essais physiques au Pays de Galles en 2018, le DBX marque une nouvelle ère dans la quête d’Aston Martin d’offrir des performances, un style et une ergonomie exceptionnels dans un segment jusqu’alors inexploré par le célèbre constructeur. En apportant à la fois la polyvalence et le confort attendus d’un SUV de luxe avec les performances dynamiques d’une voiture de sport, le DBX établit une nouvelle norme audacieuse dans ce secteur.

Avec son système de transmission intégrale, le DBX est une voiture qui permettra à l’entreprise d’accroître sa présence sur des marchés où les conditions météorologiques et le terrain sont peut-être moins propices aux voitures de sport à propulsion arrière. L’accent clairement mis sur un habitacle spacieux et luxueux – que l’on soit assis à l’avant ou à l’arrière – permettra également à Aston Martin de mieux atteindre les clients qui préfèrent être conduits plutôt que de conduire.

Keith Stanton, directeur des opérations par intérim d’Aston Martin a déclaré : “C’est un réel privilège d’être ici aujourd’hui pour assister à l’achèvement de la première Aston Martin DBX de série. Je suis extrêmement fier de cette équipe qui a travaillé si dur pour transformer cet ancien site du ministère de la défense en une usine automobile de classe mondiale, pour produire maintenant des voitures, cela témoigne de la résilience et du courage de chacun chez Aston Martin. C’est un honneur de voir le premier DBX sortir de la chaîne et mon seul regret est que tous ceux qui travaillent pour cette marque exceptionnelle ne puissent pas être là pour en être témoins”.

Le DBX est une véritable Aston Martin ; elle représente l’esprit même de la marque en tant que belle voiture construite à la main, mais technologiquement avancée. Avec environ 80 % de la production qui devrait être exportée à l’étranger, c’est un modèle important pour Aston Martin et une illustration claire des grandes capacités de fabrication britannique.

Marek Reichman, vice-président et directeur de la création d’Aston Martin, qui était à St Athan pour assister à l’achèvement du premier SUV conçu par son équipe, a déclaré : “Nous sommes très fiers de notre premier SUV, qui est autant une Aston Martin que l’une de nos voitures de sport. Grâce à mon équipe de conception, aux ingénieurs, à l’équipe de l’aérodynamisme et à tous les spécialistes qui ont fabriqué cette belle voiture à la main, ici à St Athan, le DBX est devenu la voiture qui fera entrer Aston Martin dans une nouvelle ère audacieuse”.

Ken Skates, secrétaire du cabinet pour l’économie et l’infrastructure de l’assemblée nationale du Pays de Galles a déclaré : “C’est un moment historique pour Aston Martin et pour le Pays de Galles. C’est aussi une grande victoire pour le gouvernement gallois, qui a fait preuve d’une grande capacité d’action.

Le DBX est un véhicule exceptionnel de l’une des marques automobiles les plus prestigieuses au monde, et cette voiture sera au centre du plan de croissance et des ambitions de cette entreprise emblématique pour l’avenir.

Je ne pourrais pas être plus fier de voir ce fantastique SUV être fabriqué au Pays de Galles et sortir de la chaîne de production. Cela en dit long sur le dévouement et les compétences de la main-d’oeuvre de classe mondiale que nous avons ici même au Pays de Galles”.

































