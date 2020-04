Le constructeur automobile sur mesure R-Reforged a annoncé son intention de produire 19 paires d’Aston Martin Vantage V12 Zagato Heritage dans ses nouvelles installations à Warwick.

R-Reforged, qui a déjà à son actif l’Aston Martin Vanquish 25 By Callum, produira à la main les 38 Coupé et Speedster TWINS qui célèbrent le centenaire de l’atelier Zagato (1919-2019) et un partenariat de 60 ans entre la «Signature» milanaise et le constructeur britannique de voitures de sport.

Proposées uniquement par paire à seulement 19 clients (la majorité étant déjà vendue), les Aston Martin Vantage V12 Zagato Heritage TWINS sculptées de R-Reforged ont été créées par Zagato et R-Reforged pour combiner le meilleur des deux mondes automobiles: un Speedster sportif en “Or Angélique” dans sa forme la plus pure et un Coupé intemporel en “Platine Acanthe”, redéfinissant l’Aston Martin Vantage V12 Zagato de 2011. Chacun présente des éléments de design emblématiques de Zagato, synonymes de la “Carrozzeria”, notamment le toit «double bulle» du Coupé et, en exclusivité, l’insigne Z en or du 100e anniversaire.

Dérivés de la dernière V12 Vantage S, les 19 Coupés et 19 Speedster disposent d’une version retravaillée du bloc V12 5.9 litres de la Vantage développant ici quelque 602 ch, soit 85 ch de plus que le moteur d’origine. Entièrement en fibre de carbone, les deux variantes chausseront jantes exclusives de 19 pouces avec fixation par écrou central signées APP Tech, un aileron arrière déployable pour améliorer la stabilité à haute vitesse tout en conservant les surfaces propres et les lignes pures du design Zagato.

Ces voitures seront dévoilées à l’été 2020 alors que la production commencera au quatrième trimestre de cette année, annonce R-Reforged tout en se préservant de dévoiler les prix.

