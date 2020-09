CUPRA débute la production du nouveau Formentor,premier véhicule conçu spécifiquement pour la marque, et qui sera commercialisé dès la semaine prochaine sur ses premiers marchés dans sa version de 310 chevaux.

La CUPRA Formentor devient ainsi le sixième modèle produit à Martorell et représentera un volume de production supplémentaire pour l’usine de plus de 10 %. Wayne Griffiths, le nouveau Président de SEAT et PDG de CUPRA, a voulu envoyer un message fort et a indiqué que l’usine fonctionne déjà à pleine capacité pour la production de cette voiture et des autres modèles de l’entreprise.

De Martorell au monde entier

Au total, la fabrication du premier modèle exclusif de CUPRA nécessite la participation de 3 000 employés répartis dans trois équipes qui travaillent sur la ligne 2 de l’usine. La production de la CUPRA Formentor démarrera avec 160 unités par jour

« La nouvelle CUPRA Formentor représente un grand pas en avant pour la marque. En tant que première voiture développée exclusivement CUPRA, elle la fera croître, la rendra plus visible et plus désirable. Avec le lancement de ce modèle, nous voulons dépasser notre objectif initial de doubler le volume des ventes de CUPRA et pénétrer de nouveaux marchés internationaux grâce à sa large gamme de sept motorisations. En outre, cette voiture représentera également un volume de production supplémentaire de plus de 10 % pour l’usine de Martorell. Elle permettra à sa chaîne de production de fonctionner à pleine capacité. Je suis convaincu que ce modèle va changer l’avenir de la marque CUPRA » a souligné Wayne Griffiths.

Un pilier pour CUPRA

Le Formentor est un pilier essentiel de la stratégie de développement international de CUPRA. Avec le lancement de ce nouveau modèle, la marque prévoit de consolider sa position sur les principaux marchés européens et de faire son entrée dans les pays les plus électrifiés, comme la Norvège par exemple. Comme l’a déclaré M. Griffiths, CUPRA va également étendre son empreinte dans le monde en s’ouvrant à de nouveaux marchés.





Premier modèle homologué sous la marque CUPRA, le Formentor viendra rejoindre la CUPRA Ateca et la CUPRA Leon, dont les nouvelles versions arriveront également sur le marché au cours du dernier trimestre de l’année. La marque entame ainsi son offensive produit après avoir vendu 55 000 unités depuis sa création en 2018, dépassant toutes les prévisions initiales. De plus, CUPRA entamera son voyage vers l’électrification avec l’arrivée des premières variantes hybrides rechargeables de la CUPRA Leon avant la fin de l’année, et le lancement de la CUPRA Formentor PHEV d’une puissance totale combinée de 245 ch, avec une autonomie d’environ 50 kilomètres en mode tout électrique au début de 2021. Ces deux modèles seront rejoints par la CUPRA el-Born, le tout premier modèle entièrement électrique de la marque qui sera également commercialisé l’année prochaine. Une fois que l’ensemble de sa gamme sera disponible sur le marché, CUPRA prévoit de représenter un milliard d’euros dans le chiffre d’affaires total de SEAT.

Après avoir inauguré le premier Garage CUPRA en Europe dans la ville de Hambourg, M. Griffiths a également annoncé que le lancement de la CUPRA Formentor sera accompagné par la création d’un réseau de distribution exclusif pour CUPRA, avec de nouveaux formats plus flexibles qui vont au-delà du traditionnel concessionnaire. La marque prévoit d’étendre son réseau et compter près de 520 experts CUPRA à travers le monde d’ici la fin de l’année. Des recrutements sont actuellement en cours afin d’atteindre un total de 600 experts sur la même période.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.