Hyundai Motor Group a annoncé aujourd’hui la création du Studio New Horizons, une nouvelle unité dédiée au développement de véhicules transformables ou UMV.

Au cours de son histoire, l’Homme a toujours exprimé un profond désir et un besoin inné d’explorer de nouveaux horizons. Le Studio New Horizons ambitionne de créer des véhicules capables de se déplacer avec une mobilité sans précédent. Ces produits seront destinés à des clients ayant besoin de circuler sur des terrains inhabituels et hors route, notamment dans des endroits où aucun autre véhicule ne s’est jamais aventuré. Ces véhicules seront confrontés à des situations et à des environnements particulièrement difficiles et pourront s’adapter à tout type de conditions. Repoussant les limites du développement automobile, cette unité repensera la manière dont les véhicules pourraient parcourir le monde.

Le Studio New Horizons est placé sous la direction de Dr John Suh, vice-président de Hyundai, qui a occupé plusieurs fonctions de direction chez Hyundai Motor Group depuis 2011. Il a notamment été directeur fondateur de Hyundai Ventures, puis dirigé Hyundai CRADLE (Center for Robotic-Augmented Design in Living Experiences) dans la Silicon Valley. Il compte plus de 35 ans d’expérience dans les secteurs de l’automobile et des technologies émergentes. Il a, entre autres, occupé plusieurs postes à l’Université de Stanford, au centre de recherche Palo Alto (PARC, anciennement Xerox PARC) et chez General Motors. “Nous souhaitons élaborer le premier véhicule transformable au monde, également baptisé Véhicule à Mobilité Ultime”, déclare à cette occasion Dr John Suh, Vice-président de Hyundai.

Cette nouvelle unité s’appuie sur la vision de Hyundai Motor Group pour façonner la mobilité du futur et mettre en place un leadership innovant et avant-gardiste depuis la Silicon Valley et d’autres pôles d’innovation.

Dr. Ernestine Fu rejoindra également l’équipe du Studio New Horizons en tant que directrice de la gestion produit. Elle a mené des études sur les interactions entre opérateur humain et véhicule autonome au Laboratoire d’innovation automobile Volkswagen de l’Université de Stanford, et contribué au développement d’entreprises technologiques émergentes pendant plus de neuf ans en tant que partenaire de capital-risque chez Alsop Louie Partners.

Dévoilé à l’occasion du CES 2019, Hyundai Elevate est le premier concept de véhicule actuellement développé au Studio New Horizons. Ce véhicule ne repose pas seulement sur des roues, mais est conçu pour affronter des situations particulièrement difficiles – par exemple, un véhicule doté de jambes robotisées pourrait sauver des vies en intervenant en premier lors d’une catastrophe naturelle ; ou les personnes à mobilité réduite ne disposant pas de rampe d’accès pourraient utiliser un véhicule de ce type pour se déplacer jusqu’à leur porte d’entrée et rentrer chez elles avec leur fauteuil roulant. Associant la robotique à des systèmes de locomotion à roues, Elevate et les autres véhicules conçus au Studio New Horizons visent à redéfinir la mobilité automobile.

