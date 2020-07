Toyota demeure la marque automobile la plus valorisée au classement mondial de Millward Brown, “BrandZ Top 100”, pour l’année 2020 avec une valeur de 28,38 milliards USD, soit une baisse de 3% par rapport à 2019.

Réalisé depuis 2006 par Kantar Millward Brown, le rapport BrandZ des 100 marques mondiales les plus valorisées s’appuie sur des enquêtes menées auprès de deux millions de consommateurs dans plus de trente pays et seul Mercedes-Benz y figure cette année.

Le secteur de l’automobile ne cesse, en effet, de perdre du terrain dans ce classement annuel puisque le nombre est en baisse avec 6 en 2017, 5 en 2018, 3 en 2019 et également trois cette année année 2020 mais avec un leader du secteur, Toyota qui perd 7 places au classement en pointant à la 48 position avec 28,388 milliards de Dollars contre 29,15 milliards en 2019, soit une baisse de 3%. Comme l’année dernière, la seconde place de l’automobile est à mettre à l’actif de Mercedes-Benz pointant avec 21,349 milliards USD, le podium étant complété par BMW et ses 20,517 milliards USD.

Classement et valeurs du secteur automobile (milliards USD)

1- Toyota 28,388

2- Mercedes-Benz 21,349

3- BMW 20,517

4- Tesla 11,350

5 -Ford 10,067

6- Honda 9,974

7- Nissan 8,638

8- Audi 7,334

9- Volkswagen 6,462

10- Porsche 5,606

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.