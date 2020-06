Le puissant moteur V8 de 6,3/4 litres de Bentley, le modèle V8 le plus ancien en production continue, a finalement atteint la fin de son cycle de fabrication artisanale.

En production depuis plus de 60 ans, et avec la même configuration et l’espacement des alésages que la toute première version de 1959, le V8 6,3/4 litres voit ainsi sa longue carrière se terminer après qu’une équipe dévouée de sept personnes qui, ensemble, ont une expérience combinée de 105 ans de construction du moteur V8 emblématique de Bentley, ait terminé l’assemblage d’une dernière unité.

Chacun des 36 000 moteurs de la série L construits au cours des 60 dernières années a été créé à la main dans les ateliers de moteurs du siège de Bentley’s Crewe. Même le moteur moderne prend 15 heures à construire, et les principaux composants internes sont choisis individuellement pour former un ensemble assorti et équilibré afin que le moteur fonctionne parfaitement en douceur – une compétence qui prend des années à perfectionner. Une fois terminé, et après des tests approfondis, le moteur est approuvé par l’un des spécialistes du moteur de Bentley, comme il l’a été pendant des décennies – avec une plaque indiquant leur signature apposée à l’avant du moteur.

Peter Bosch, membre du Board for Manufacturing, commente: «Notre vénérable V8 de 6,3/4 litres propulse la Bentley phare depuis plus de six décennies et a donc mérité sa retraite. Je suis extrêmement fier des générations d’artisans qualifiés qui ont méticuleusement assemblé chacun de ces moteurs à la main au fil des ans. Le fait que ce moteur ait résisté à l’épreuve du temps pendant si longtemps témoigne de l’ingéniosité des ingénieurs qui ont continué à rendre le moteur toujours plus puissant, raffiné et fiable. Désormais, nous attendons avec impatience l’avenir de Bentley, propulsé par notre exceptionnel W12, doté d’un V8 de 4,0 litres et bien sûr de notre V6 hybride efficace, le début de notre voyage vers l’électrification. »

