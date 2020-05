Automechanika Francfort, salon mondial de l’industrie des services de l’automobile, se tiendra finalement au mois de septembre 2021, annoncent les organisateurs.

En raison des conditions difficiles résultant de la pandémie de coronavirus, Messe Frankfurt et ses clients, partenaires et organisations professionnelles, ont accepté de reporter la prochaine édition d’Automechanika Francfort, prévue 8 au 20 septembre 2020 et la décaler du 14 au 18 septembre 2021.

Le déroulement d’Automechanika Francfort aura donc lieu un mois avant le Salon Equip’Auto de Paris, salon international de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité, qui se déroule au mois d’octobre de chaque année et cela risque de durer d’autant plus qu’Automechanika reprendra ensuite sa rotation biennale et l’événement aura désormais lieu les années impaires… à moins que le salon Equip’Auto ne bascule vers les années impaires et éviter ainsi une surcharge durant cette période d’autant plus que le mois de novembre accueille également le Salon Solutrans, carrefour de l’innovation et de l’information sur les solutions de transport routier et urbain.

Campagne de sensibilisation

Citoyen avant tout, le site accompagne ses articles avec un rappel des gestes basiques à suivre pour éviter la propagation du Covid-19 (Coronavirus). Et n’oubliez pas de limiter vos déplacements au maximum et de rester chez vous.