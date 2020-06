Alfa Romeo a célébré ce 24 juin son 110ème anniversaire, en ré-ouvrant les portes de son musée historique à Arese avec un accès à des endroits jusqu’à alors interdits au public.

Situé à Arese, à la périphérie de Milan, le musée Alfa Romeo est un véritable vitrine de la marque qui abrite plus de 200 véhicules historiques, ce qui en fait le lieu naturel pour célébrer le 110ème anniversaire de la marque. Comme cadeau spécial réservé à tous les Alfisti du monde entier, Alfa Romeo ouvre désormais les espaces de stockage des collections du musée au public, invitant les visiteurs à profiter de 150 voitures supplémentaires, ainsi que de trophées, d’œuvres d’art et de moteurs pour la voiture, les avions et la mobilité marine. La collection est divisée en 18 zones thématiques, allant des premières voitures de la marque, telles que la 20/30 ES, aux pilotes de Formule 1, avec des modèles de Formule 1 et de Formule Indy.

Les autres points forts de la collection comprennent:

Des concept cars, comme les Caimano et Protéo

Des prototypes, tels que la Scrabble et la Sprint 6C

Des modèles sportifs historiques RL, la 6C de Vittorio Jano et des voitures de course et de route plus récentes.

Last but not least, la collection abrite des groupes motopropulseurs de référence, notamment le 4C 1500 des années 1930 et celui de la Formule 1 Turbo 415T.

Une histoire liée à celle de la Nation

Dans le cadre des célébrations, le musée dévoile la nouvelle section « Alfa Romeo en uniformes », dédiée aux voitures des carabiniers, la police nationale italienne, en témoignage de la relation historique entre Alfa Romeo et la police, qui a longtemps utilisé les modèles les plus emblématiques d’Alfa Romeo. De la 1900 M « Matta » des Carabiniers qui a remporté sa catégorie dans les Mille Miglia en 1951 à la légendaire Giulia, le plus emblématique des modèles « Gazzella », sans oublier la 75, l’Alfetta, l’Alfa 90 et une rare Giulia Giardinetta : la nouvelle section du musée « Alfa en uniformes » raconte l’histoire des voitures, des versions et des époques qui ont marqué l’histoire italienne.

Une appellation historique pour le futur : GTA

La nouvelle édition limitée Giulia GTA, conçue pour le 110ème anniversaire de la marque, fait ses débuts publics à Arese. D’un point de vue technique et en termes de concept, la nouvelle Giulia GTA s’inspire de la Giulia GTA de 1965. Développée par Autodelta, la division course d’Alfa Romeo, la « Gran Turismo Alleggerita » (GTA) de 1965 était basée sur la Giulia Sprint GT qui a accumulé des succès sportifs dans le monde entier.

La nouvelle Giulia GTA est basée sur la Giulia Quadrifoglio et est équipée d’une version plus puissante du moteur bi-turbo 2.9 V-6 de 540 ch. Grâce à son utilisation intensive de matériaux ultra-légers, il bénéficie d’une réduction de poids de 100 kg, atteignant un rapport poids/puissance de 2,82 kg/ch. De plus, des solutions techniques spécifiques ont été développées dans d’autres domaines de la voiture, à savoir l’aérodynamique, l’alignement et la maniabilité.

Un Tour de 110 Ans

La marque propose une visite virtuelle du musée à travers une série de vidéos produites pour commémorer cet événement remarquable. Intitulée « Une tour de 110 ans », la série de vidéos comprend:

1. Une introduction, offrant une vue panoramique du musée,

2. Le concept « Timeline », décrivant la continuité industrielle de la marque,

3. L’espace « Beauté », alliant style, design et art de vivre,

4. La section « Vitesse », un concentré de technologie, d’esprit de compétition et de plaisir de conduite,

5. Une visite exclusive de la zone de « stockage », avec une collection de véhicules et d’artefacts jamais montrés au public,

6. Un aperçu des « archives », présentant des photographies, des vidéos, des dessins techniques, des croquis et des dossiers de production.

Une participation passionnée

Alfa Romeo invite tous ses fans, des traditionnels Alfisti aux amateurs occasionnels, à se joindre aux festivités du musée via les pages de la marque sur les réseaux sociaux à 15h30 aujourd’hui, via ce lien. Pour les personnes qui pourront venir visiter le musée à Arese en personne, Alfa Romeo a organisé l’implication directe des clubs, des visiteurs et des amateurs, invitant les fans à participer à plusieurs activités, y compris des défilés sur la piste interne du musée. Toutes les activités seront menées conformément aux directives actuelles de désinfection et de sécurité.

De Farina et Fangio à Räikkönen et Giovinazzi

Alfa Romeo est le constructeur qui a remporté la toute première course de Grand Prix et l’édition inaugurale du Championnat de Formule 1 en 1950, avec Nino Farina à bord d’une Alfa Romeo Gran Premio Tipo 158 « Alfetta ». Ce triomphe a été répété en 1951 par Juan Manuel Fangio dans l’Alfetta 159. Cet objectif de concourir dans la division la plus prestigieuse de la course automobile se poursuit aujourd’hui. Raison pour laquelle les pilotes actuels de l’écurie Alfa Romeo Racing ORLEN, à savoir le champion du monde Kimi Räikkönen et le jeune talent qui monte Antonio Giovinazzi, sont présents pour honorer la marque.

Trois compagnons de voyage exceptionnels rejoignent Alfa Romeo

La société horlogère de luxe suisse Eberhard & Co. renforce ses liens avec Alfa Romeo en créant un nouveau chronographe en édition limitée pour rendre hommage au 110ème anniversaire de la marque. Un pièce horlogère unique est créée pour l’occasion : le nouveau chronographe est conçu pour englober tout le contenu technique et stylistique longtemps vu dans les produits Eberhard & Co., avec le même attrait sportif et glamour que les modèles Alfa Romeo.

La contribution du fabricant italien de vélos « Compagnia Ducale » est le VTT électrique Alfa Romeo 110th Anniversary, un VTT électrique qui combine la force et la sportivité avec le confort du pédalage assisté. Sa sensation athlétique se reflète dans les spécifications techniques – une batterie puissante mais silencieuse de 500 watts, entièrement intégrée au cadre – et dans la livrée élégante créée conjointement avec le Centro Stile d’Alfa Romeo, le centre de design de la marque.

Le Groupe AUDES enfin possède la licence officielle pour la création des vêtements Alfa Romeo : un partenariat qui commence par une collection pour célébrer le 110ème anniversaire de la marque. Le groupe AUDES conçoit, produit et distribue la collection de vêtements de la marque Alfa Romeo dans le monde entier.

