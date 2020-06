Alfa Romeo fêtera ses 100 ans ce 24 juin et invite ses fans, et ceux de l’automobile en général, à suivre l’évènement en direct sur le net.

Le 24 juin marque la célébration des 110 ans de la Marque et Alfa Romeo compte, malgré les turbulences causées par le Coronavirus, compte bien fêter son anniversaire en grandes pompes et le partager avec ses fans ne serait-ce que de manière virtuelle même si le musée Alfa Romeo d’Arese profitera pour retrouver le public à cette occasion.

Le Musée a prévu une véritable surprise pour les clubs et les amateurs éclairés : pour la première fois de son histoire, les visiteurs auront l’opportunité de voir non seulement l’exposition permanente mais aussi d’avoir accès à des lieux habituellement fermés au public : comme les deux étages réservés autrefois au siège social de la société, situé également sur le site du Musée. Il y aura également un accès « baskstage », permettant de découvrir les choses suivantes : 150 véhicules additionnels, des dizaines de moteurs automobiles, aéronautiques et marins, des centaines de miniatures, trophées, œuvres d’art et accessoires.

Les festivités prévues pour les 110 ans du Biscione prendront place à Arese et continueront les jours qui suivent et Alfa Romeo donne rendez-vous sur ce lien pour suivre en direct, ce 24 juin à partir de 14h30 (heure algérienne) les festivités.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.