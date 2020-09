La présentation des Dacia Sandero et Sandero Stepway approche à grands pas, les deux modèles entamant la campagne de teasers laissant deviner les silhouettes.

Obscures à souhait, les images dévoilées par Dacia ne laissent voir que les silhouette mais quelques interventions permettent de mieux voir les attraits de la troisième génération de la Sandero et sa variante haut-perchée Stepway qui abandonnent la vieille plate-forme B de Nissan pour la plate-forme CMF-B de l’Alliance qu’utilisent la nouvelle Clio et autre Capture.

Ainsi, il est aisé de remarquer les lignes de la Stepway qui arbore des feux longs et étirés mais sans laisser voir la signature lumineuse qu’elle aura à arborer, un nouveau bouclier et des prises d’air plus inclinées et dynamiques. On notera également le faux-ski couleur métal, histoire d’affirmer son appartenance au monde des tout-chemins.





Pour sa part, l’image de la Sandero, qui disposera de la même face avant que la Stepway si ce n’est le sabot, nous permet de mieux voir un profil à la Clio avec les galbes des ailes arrière.

La Logan également annoncé

Dacia ne se contente pas d’annoncer deux nouveautés seulement puisque la Logan est également teasée, toujours dans la pénombre et devrait faire sa présentation en même temps que ses deux consœurs.

Something exciting is coming… Stay tuned! pic.twitter.com/6tWeKGHXRD — Groupe Renault (@Groupe_Renault) September 3, 2020

