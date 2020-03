Les pilotes Mattias Ekström et Jordi Gené collaborent avec les ingénieurs de CUPRA dans la phase finale de développement du Formentor dont les suspensions, la réponse de l’accélérateur ou le confort des sièges sont réglés avec la plus grande précision sur les circuits.

Présentée au début de ce mois de mars, la CUPRA Formentor qui entre désormais dans sa dernière phase de développement sur circuit et dans les mains de Mattias Ekström et de Jordi Gené. « C’est la première fois que nous effectuons un test de ce type, dans lequel des pilotes de course travaillent avec les ingénieurs pour vérifier la maturité de la voiture dans sa phase finale de développement », explique Marta Almuni, Directrice Technique de CUPRA.

Retour d’informations après les tests sur piste

La CUPRA Formentor a d’abord été testée sur route pour évaluer ses réactions dans des situations normales de conduite, telles que celles que rencontreront ses futurs conducteurs. Désormais, il est temps d’aller encore plus loin avec des tests sur circuit. L’objectif étant d’obtenir la plus grande précision possible. « Les réactions de la voiture sont beaucoup plus extrêmes, donc si la voiture fonctionne parfaitement ici, nous aurons la garantie de son excellence sur la route », déclare Marta Almuni.

La recherche de la précision

Mattias Ekström et Jordi Gené prennent chacun le volant du Formentor et sont en permanence accompagnés par un ingénieur. C’est le meilleur moyen pour connaître leurs sensations et leurs impressions. « Ils sont extrêmement exigeants. De plus, grâce à leur expérience, ils savent exactement comment discerner les différents paramètres de la voiture, ils sont donc très précis dans leurs évaluations et cela nous aide beaucoup », souligne le chef d’équipe. De nombreux réglages sont effectués à chaque arrêt au stand, puis la voiture repart sur la piste. Toutes les améliorations restantes seront effectuées au Centre Technique.





Un examen minutieux pour une conduite exclusive

Le réglage des suspensions, de la réactivité de la direction, la réponse de la pédale d’accélérateur et même le confort du siège: les pilotes et les ingénieurs passent en revue tous les aspects qui font de la CUPRA Formentor un véhicule qui offre une expérience de conduite unique. « Le volant transmet les informations de la route avec précision et la suspension vous permet de garder en permanence le contrôle. La position de conduite offre énormément de sécurité car elle garantit une excellente visibilité. » dit Jordi à Marta Almuni lors d’un arrêt aux stands. « C’est amusant à conduire. Pour moi, l’accélération est l’aspect le plus passionnant », ajoute Mattias Ekström.

De la piste à la route

Propulsée par le moteur plug-in hybride haute performance de 245 ch de CUPRA, cette version de la CUPRA Formentor sera lancée au début de l’année 2021. Au terme de ces essais sans précédent, les ingénieurs et les pilotes sont très satisfaits. « Nous avons une voiture qui combine les qualités d’un SUV et d’une voiture de sport, avec des sensations de course couplées à un comportement sain », déclare Marta Almuni. « La CUPRA Formentor va propulser CUPRA à un niveau supérieur », conclut Jordi Gené.