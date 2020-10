la branche Volkswagen de Halil Commerce & Industrie,représentant des différentes marques du Groupe Sovac dans la ville des Roses, lance une plate-forme numérique permettant de vérifier la disponibilité des pièces de rechange de la marque allemande.

Poursuivant ses actions envers la clientèle du Groupe Volkswagen en général et de la marque Volkswagen dans ce cas précis, HCI met à la disposition de ses clients un nouveau service permettant d’éviter les déplacements inutiles pour trouver une pièce et ce avec le lancement d’une plate-forme en ligne permettant de se renseigner sur la disponibilité des pièces recherchées.

Afin de profiter de ce service, le client n’a qu’à remplir la référence de la pièce recherchée, et voir sa disponibilité ainsi que son prix afin de pouvoir passer commande avec la possibilité d’être livré à domicile. En cas d”indisponibilité de la pièce, le client peut introduire le nom de la pièce de rechange avec le type de voiture, et la pièce sera livrée dans les 72 heures. Par ailleurs, et si le client ne dispose pas de la référence, il lui suffira d’introduire le nom de la pièce ainsi que le type du véhicule afin d’être recontacté par un commercial dans les 12 heures qui suivront sa demande, précise HCI.

Il est utile de rappeler que Volkswagen Blida profite actuellement d’une campagne d’action-qualité destinée vers les propriétaires de la marque allemande en Algérie qui peuvent s’informer directement à travers ce lien afin de vérifier si leur véhicule et concerné par la campagne de rappel ou pas, les commerciaux prenant attache avec le client pour un rendez-vous dans le cas ou le véhicule est concerné par cette opération.

