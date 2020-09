Après avoir lancé le Vmax et le Estate dans la catégorie scooter, la Keeway c-light dans la catégorie moto chopper, la SARL VMS Industrie n’en finit pas avec les nouveautés 2020.

Cette fois elle s’attaque à la catégorie des trails, peu présents en Algérie, et lance la moto RK 200 de type Ténéré répondant aux normes EURO4 et déjà commercialisée dans plusieurs pays. Ce lancement marque l’arrivée du constructeur chinois Zongshen (partenaire de Harley Davidson et Piaggio) sur le marché algérien à travers la marque VMS.

La VMS RK 200 repose sur un moteur monocylindre 4 temps à 2 valves à refroidissement par air et dotée d’un carburateur. Le système de freinage est efficace et adapté à une 197cc avec deux disques de freins avant et arrière.

Pour l’équipement, son compteur est digital et dispose d’une prise USB. Le commodo permet de faire des appels de phare ainsi que d’allumer les feux de détresse.

Pour son lancement VMS Industrie offre les valises et le top case gratuitement. Bonus, VMS accompagne les aventuriers avec un powerbank multifonction particulièrement utile pour les voyages en moto. Son prix est de 359.000,00 DA et elle sera disponible dans tout le réseau de distribution VMS en début de semaine prochaine.

Fidèle à ses habitudes, VMS industrie accompagne cette moto d’une garantie de 12 mois ou 5000 Km et offre gratuitement un casque et une année d’assurance.

