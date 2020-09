Nouvelles couleurs, nouvelles étiquettes et design plus ergonomique : voici en quelques mots les caractéristiques du nouveau bidon dévoilé par Total Lubrifiants pour l’ensemble de sa gamme de lubrifiants TOTAL et ELF.

Au-delà de ces évolutions de design, Total Lubrifiants contribue à l’ambition du Groupe de devenir la major de l’énergie responsable ce qui se traduit notamment par un allègement des bidons permettant d’éviter chaque année l’émission de 9500 tonnes de CO 2 équivalent lié à l’économie de matière.

Un bidon à la pointe de l’innovation

Les nouveaux bidons TOTAL et ELF évoluent ! Plus pratiques, plus lisibles et avec un souci du détail qui met en avant l’excellence du produit au service du consommateur.

Qui ne s’est jamais retrouvé devant un rayon d’huiles moteurs sans savoir quel produit choisir? Avec le nouveau bidon TOTAL, le consommateur peut dans un premier temps repérer le produit qui lui convient grâce à sa couleur : Platinum pour les produits hauts-de gamme, Argent pour les milieux de gamme et Bronze pour les entrées de gamme. Il a ensuite la possibilité d’affiner ses recherches en consultant la nouvelle étiquette, beaucoup plus claire et lisible.

Une étiquette unique en forme de tableau de bord

Les informations essentielles relatives au produit sont disposées en éventail autour de la marque, rappelant la forme d’un compteur automobile, avec en exergue la viscosité, les homologations constructeurs et un QR code permettant de vérifier instantanément l’authenticité du produit. Une étiquette unique en son genre qui marque un tournant dans la communication des informations sur les produits lubrifiants.

Une meilleure ergonomie pour une meilleure expérience client

Le nouveau bidon adopte un nouveau design et une poignée plus ergonomique, le rendant plus facile à transporter et à manipuler. Un travail a également été réalisé sur la fonctionnalité du bouchon afin de faciliter le remplissage du carter d’huile lors des opérations de vidanges et d’appoints.

Les nouveaux bidons TOTAL et ELF seront progressivement déployés sur le marché Algérien.

