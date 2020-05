L’agent Halil Blida, représentant des différentes marques du Groupe Sovac dans la ville des Roses, annonce la reprise de ses activités pour ce dimanche 31 mai.

Après une première reprise avortée, le représentant de Sovac dans la wilaya de Blida annonce, sur ses différentes pages Facebook, une reprise pour la semaine prochaine, à savoir le dimanche 31.

Une réouverture qui s’accompagnera par la mise en place toutes les mesures sanitaires nécessaires, à savoir l’obligation du port de masque pour les employés en contact avec les clients, ces derniers auront droit à des masques en cas d’impossibilité d’en disposer, gel hydroalcoolique à l’entrée pour une désinfection obligatoire des mains, la désinfection du véhicule et des clés à son arrivée et à son départ et l’installation d’une housse de protection intérieure pour le véhicule tout au long de sa prise en charge.

Halil Blida tient également a demander à tous, et non pas les clients seulement, d’appliquer les gestes barrières en se lavant très régulièrement les mains ou en utilisant un gel hydroalcoolique, d’utiliser un mouchoir à usage unique et de le jeter (dans une poubelle !), de tousser ou d’éternuer dans le coude ou dans un mouchoir, d’éviter les embrassades et serrer les mains et respecter la distance de sécurité afin de prendre soins de vous et de vos proches.

Campagne de sensibilisation

