Renault Algérie propose à ses clients un “forfait vidange” à partir de 3.890 DA valable au sein du réseau participant.

Comportant un changement d’huile, dans la limite de 5 litres, un changement du filtre d’huile et 20 points de contrôle, le “Forfait Vidange” est à partir de 3.890 DA chez Renault Algérie et son réseau participant, et ce pour une vidange avec l’huile Renault Castrol 15W40, tandis qu’avec la Renault Castrol 10W40 est à 2.590 DA et la Renault Castrol 05W40 est à 6.590 DA.

Rappelons que la garantie des interventions chez le réseau Renault Algérie est d’un an, pièces et main d’œuvre.

