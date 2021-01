Le Mardi 21 décembre, au Centre Livreur de Renault Algérie à Cheraga, s’est tenue la remise de 12 véhicules de marque Renault et Dacia,dans le cadre d’un don fait par Renault Algérie au Ministère de la Formation et de l’enseignement Professionnels.

Monsieur Yahia KHELOUT, Directeur Qualité Client de Renault Algérie et Monsieur Salim EL HASSAR, Directeur de Renault Algérie Académie ont eu le plaisir d’accueillir Monsieur Mourad NACIB, Directeur de la Formation continue et des relations intersectorielles, Monsieur Hakim IZROUG,Directeur de Développementet de la Planification et Madame H.ALLOUACHE Sous Directrice des Relations intersectorielles, pour échanger en cette occasion, sur leur volonté respective de consolider cette belle collaboration.

A travers e partenariat avec le Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, Renault Algérie confirme son engagement RSE (Responsabilité Sociétale en Entreprise), dans l’objectif d’accompagner le développement de la formation dans le domaine de la maintenance automobile. Dans ce cadre, un don de 12 véhicules de technologie récente et non destinés à la vente, ont été mis à la disposition de 12 établissements de formation professionnels se situant à Alger et Médéa.

Grace à ce support pédagogique,Renault Algérie contribue ainsi, au perfectionnement des formateurs du secteur de la formation professionnelle,sur les technologies développées par Renault Algérie, mais aussi, à l’amélioration des ateliers pratiques dans les spécialités de mécanique automobile.

La formation est un des piliers des engagements RSE de Renault Algérie, au même titre que la solidarité et la sécurité routière. A ce titre, ce partenariat avec le Ministère de la Formation et de l’enseignement Professionnels, ne peut que renforcer la volonté de Renault Algérie de contribuer au développement du secteur et du savoir-faire automobile,notamment dans le service après-vente.Il est important de rappeler que Renault Algérie se veut être une entreprise responsable et citoyenne, au plus proche des attentes de ses différentes parties prenantes.

