Le port du masque est à nouveau obligatoire à l’intérieur des véhicules particuliers, que ce soit pour le conducteur ou les autres passagers, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Le dispositif actuel de réaménagement du confinement à domicile, qui prévoit la levée de cette mesure prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, pour 19 wilayas et son instauration de 20h00 au lendemain 05h00 pour les 29 autres, a été reconduit jusqu’au 13 juillet prochain, indique le communiqué du Premier ministère. Les 29 wilayas concernées par le confinement de 20h00 à 5h00 sont : Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine,Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El-Oued, précise la même source. Toutefois, les walis “doivent, lorsque la situation sanitaire l’exige et après aval des hautes autorités du pays, procéder au confinement partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs localités, communes ou quartiers connaissant des foyers ou des clusters de contamination”, ajoute le communiqué.

Il est également annoncé la suspension, pour une durée de 15 jours dans les wilayas qui connaissent une circulation active du virus des marchés et souks hebdomadaires, des marchés à bestiaux et des centres commerciaux et les lieux de concentration de commerces.

Les autorités locales et les services de sécurité ont été instruits à l’effet d’appliquer, avec toute la rigueur et la fermeté nécessaires, les sanctions prévues par la loi et les règlements en vigueur y compris la verbalisation, la mise en fourrière et la formalisation des procédures judiciaires appropriées, à l’encontre de tout contrevenant aux mesures de prévention sanitaire. Il s’agira également de veiller particulièrement à la réinstauration de l’obligation du port obligatoire du masque dans les véhicules particuliers, que ce soit pour le conducteur ou les autres passagers.

