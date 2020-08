Le Conseil d’Administration de Peugeot Algérie a nommé Rafik Djenadi, actuel Directeur Marketing & Communication au sein de SPA Peugeot Algérie, DG par intérim après départ de Mr. Fayçal Hemia.

Le Conseil d’Administration de la société SPA Peugeot Algérie s’est réuni, mardi 28 juillet 2020, au siège social de l’entreprise sis au 46, Zone industrielle Extension Oued Smar, Alger, sous la présidence de Mr. Yves Peyrot des Gâchons, Directeur de la Zone Maghreb au sein du Groupe PSA.

Le Conseil d’Administration a annoncé le départ de Mr. Fayçal HEMIA, actuel Directeur Général de Peugeot Algérie, qui sera nommé le 1er septembre au poste de Directeur Véhicules Utilitaires France, au sein de la Direction Europe, pour les 3 marques du Groupe PSA (Peugeot, Citroën, Opel).

L’intérim de la Direction Générale sera assuré par Mr. Rafik Djenadi, actuel Directeur Marketing & Communication au sein de SPA Peugeot Algérie, en attendant la nomination prochaine du nouveau Directeur Général. Rafik Djenadi avait rejoint le Groupe PSA en 2016 en tant que Marketing Manager Maghreb & Africa après avoir passé 3 ans en tant que Directeur du Marketing et de la Communication au sein de SAIDA, filiale du Groupe GBH et représentant de Citroën en Algérie.

Les membres du Conseil d’Administration ont rendu hommage à l’effort soutenu de Mr. Fayçal HEMIA et au rôle crucial qu’il a joué dans la réussite des opérations menées par Peugeot Algérie durant son mandat. Ils ont notamment loué les excellents résultats en qualité de service, le maintien d’un des réseaux de distribution automobiles les plus denses sur le territoire et la préparation du retour de la Marque Peugeot sur le podium des Marques automobiles dans le marché algérien.

