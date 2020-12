Citroën Algérie lance une nouvelle offre pour cette fin d’année doublement exceptionnelle de par son concept et ambition de servir tous les clients Citroën ou autres marques.

Citroën Algérie donne la chance à ses clients de devenir Ambassadeurs de la marque à travers l’offre parrainage. Ainsi, chaque client facturé, durant la période de l’offre suite à un entretien, une réparation, ou un achat de pièce(s), dans l’une des succursales Citroën, deviendra Ambassadeur de la marque et aura la possibilité de parrainer jusqu’à cinq (5) personnes.



Les clients parrainés ouvriront droit à des remises allant jusqu’à 20%, selon le type d’intervention, et profiteront d’un taux de main d’oeuvre de 1.700 DA HT. L’Ambassadeur bénéficiera également des mêmes remises cités, précise également le communiqué de Citroën Algérie.

Saida rappelle que ses succursales d’Alger, chez qui le client peut prendre rendez-vous en ligne ou en appelant le call center aux 023 96 59 59 / 26 , sont ouvertes du dimanche au jeudi de 08h à 17h et qu’il est également possible de demander un devis en ligne afin de connaître à l’avance le montant des opérations d’entretien , de réparations à effectuer sur leur véhicule, ou tout simplement acheter une pièce de rechange d’origine, sans avoir à se déplacer et ce sur via le lien suivant: https://bit.ly/devis-pièce.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique