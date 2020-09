Autoaxe Algérie, agent officiel BMW et MINI de Luxury Motor Works, met en place une offre SAV en direction des propriétaires des modèles BMW de plus de six ans.

Située à Blida, l’incontournable affaire AutoAxe de Blida fait profiter les clients propriétaires des modèles BMW de plus de six ans d’une offre spéciale dénommée “Avantage BMW 6+” faite de remises sur plusieurs interventions telles que la vidange de l’huile moteur, le remplacement du microfiltre d’habitacle et le remplacement des disques et/ou plaquettes de frein, entre autres.

Pour rappel, Autoaxe dispose également d’un service mobile BMW/Mini pour l’entretien des véhicules à domicile ou au sur le lieu de travail du propriétaire et ce 7j/7.

