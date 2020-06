Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, l’agent Renault Onicar de Boumerdes met en place un dispositif sanitaire pour accueillir les clients.

Estimant que “la sécurité de nos clients et celle de nos collaborateurs est la notre”, Onicar met en place plusieurs mesures afin de limiter la propagation de la Covid-19 en prenant la température des employés et des clients et en mettant à disposition aussi bien des bavettes que des lunettes de protection, lingettes et gel hydroalcoolique ainsi qu’un guichet de distanciation permettant de maintenir la distance nécessaire entre le client et l’employé.

Pour rappel, Onicar propose actuellement une remise de 10% aussi bien sur le filtre habitacle que sur le gaz de remplissage tout en bénéficiant d’un contrôle gratuit du système de climatisation. Valable jusqu’au 31 août, cette offre concerne aussi bien les véhicules de marque Renault que ceux de la marque roumaine Dacia.









