Eurl DMAA, représentant de Jaguar Land Rover en Algérie, lance sa campagne estivale faite de remises sur plusieurs types d’interventions au sein de son atelier d’Oued Semar.

Du 15 Juillet au 15 Août, le représentant de Jaguar Land Rover en Algérie fait profiter les clients Land Rover de remises allant jusqu’à 20% sur les réparations et également sur les pneumatiques, avec montage offert et cadeaux (casquette Pirelli et parasol Pirelli), tout en lançant une opération destinée à la climatisation.

Ainsi, le nettoyage et désinfection de circuit de climatisation et de l’habitacle est affiché à 5.900 DA tout en comprenant une vérification gratuite24 points de contrôle et du circuit de climatisation et de gaz, le remplissage de ce dernier étant à 6.800 DA.

