Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre de l’industrie pour libérer les différents cahiers des charges du secteur automobile avant le 22 juillet.

Le Chef de l’Etat a ainsi instruit le Ministre de l’industrie à l’effet de libérer les cahiers des charges avant le 22 juillet prochain qui concernent le secteur de la construction automobile, la production de pièces détachées, l’importation de véhicules neufs et l’importation d’usines usagées.

S’agissant du cahier des charges qui concerne l’importation des véhicules neufs, celui-ci doit intervenir obligatoirement avec la mise en place d’un réseau de service après-vente au niveau de tout le territoire national et qui soit géré par des professionnels du secteur.

Pour rappel, et une fois le cahier des charges régissant l’importation des véhicules paru, le ministère commencera à recevoir les demandes qui seront traitées dans un délai d’un mois au maximum, selon les termes du nouveau cahier des charges qui prévoit aussi le droit de recours en cas de refus, a précisé le ministre. Ainsi, la liste des concessionnaires agréés ne sera connue qu’au cours du dernier trimestre 2020 tandis que les premiers véhicules neufs importés ne peuvent théoriquement être mis sur le marché que vers la fin de l’année, a-t-il ajouté. “Le nouveau cahier de charges est une remise des pendules à l’heure, une remise à zéro des agréments. Les agréments en tant que monteur ne sont pas transposables sur l’activité de concessionnaire, et c’est valable aussi pour les anciens agréments de concessionnaires”. Ce nouveau cahier des charges exige la possession des capacités nécessaires pour exercer cette activité notamment en matière de showrooms, d’ateliers de services après-vente et du personnel qualifié. Selon les termes de ce cahier de charges, le concessionnaire ne peut pas importer un véhicule sans avoir au préalable une commande d’un client: “C’est fini les gigantesques stocks qu’on écoulait au gré de la conjoncture”, avait déclaré, le mois dernier, M. Ait Ali Braham.

Concernant l’industrie automobile, le nouveau cahier des charges est conçu principalement dans l’objectif d’asseoir une véritable industrie mécanique en Algérie, en exigeant un niveau minimum d’intégration de composantes locales de 40% ainsi que la fabrication de la carrosserie localement. Une intégration qui se veut la nouvelle vision relative à l’industrie mécanique en favorisant l’installation des équipementiers en Algérie à travers notamment des avantages fiscaux et financiers. Le nouveau cahier des charges a la particularité de différencier entre les investissements étrangers à 100% (puisque la règle 51/49% ne concerne plus cette filière), les investissements d’Algériens en partenariat avec des étrangers et les investissements algériens, avec un régime spécifique pour chacun. Il prévoit ainsi un traitement différencié des autres, pour les Algériens qui veulent se lancer dans cette activité.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

– Le présent site Internet et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animations, base de données, sont protégés par les droits d’auteur.

– www.autoalgerie.com ne vous concède qu’une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé et dans la mesure où vous êtes le légitime utilisateur final du site Internet, à l’exclusion de toute diffusion publique.