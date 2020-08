L’EGT Centre met en location annonce la mise en location de 800 places de parking au sein d’El Hamma au profit des concessionnaires, annonce l’entreprise.

Le Centre Commercial et Parking d’El Hamma dispose d’une capacité totale de 1200 places réparties sur trois niveaux et dont les deux tiers sont mises en location, à savoir 800 places réparties entre la zone 1 et la zone 2, les deux zones offrant 400 places et une superficie de 5300m² chacune.

L’EGTC précise que les lieux, qui dispose de deux accès, l’un côté Hassiba Ben Bouali (niveau Sofitel) et le second du côté de la Bibliothèque nationale, rue Mohamed Belouizdad, sont gardés et dotés de caméras de surveillance et d’installation anti-incendie et de désenfumage.









