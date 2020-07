Le Groupe Volkswagen a tranché sur son nouveau représentant en Algérie après avoir étudié plusieurs candidatures, avions-nous appris auprès de plusieurs sources.

Le Groupe Volkswagen aurait trouvé son nouveau représentant en Algérie et ce après avoir étudié plusieurs dossiers de candidatures et retenu les finalistes et tranché sur le choix finale qui a eu lieu lundi, avions-nous appris aujourd’hui.

Ainsi et après un idylle qui aura duré plusieurs années, la fin de la relation entre le Groupe Volkswagen et le Groupe Sovac franchit une nouvelle étape après que le géant allemand ait entamé une procédure pour mettre fin à son contrat avec son représentant historique. Le Groupe Volkswagen avait néanmoins laisser un temps de répit, jusqu’à mars 2021, à Sovac le temps nécessaire pour faire face aux besoins de la clientèle en ce qui concerne la prise en charge des véhicules en service après-vente.

Aucun nom n’a encore été avancé par le Groupe Volkswagen pour le moment mais cela ne devrait tarder, une fois les conditions de reprises de l’activité en Algérie dévoilées.

